Un video publicado por un interno de una cárcel argentina generó pólémica en redes sociales por dos motivos: las precarias condiciones en las que viven muchos reclusos en el país y la facilidad que tienen los mismos para utilizar las redes sociales.

A través de su cuenta de TikTok @undiamasundiamenos, el joven compartió los métodos que debe emplear diariamente para evitar que ratas entren a su celda.

En el video, se observa cómo el interno tapa el orificio del inodoro con un termo de plástico y sella las rendijas de la puerta con trapos de piso. "Esto es una celda de buzones. Hay que tapar bien el inodoro porque si no, pasan las ratas. Lo mismo con la puerta, hay que poner trapos para que no entren", explica el recluso.

El relato del joven no solo expone el problema de infestación de roedores, sino que también revela las pésimas condiciones de higiene y habitabilidad."No vengan a la cárcel, hagan las cosas bien. Esto no es vida para nadie", advierte con tono resignado.

El video, que ya acumula miles de reproducciones, reavivó el debate sobre las condiciones del sistema penitenciario argentino, frecuentemente criticado por organizaciones de derechos humanos debido al hacinamiento, la falta de mantenimiento de las instalaciones y las deficiencias en los servicios básicos. A su vez, otros usuarios manifestaron su indignación ante el uso de celulares y redes sociales de los presos, quienes cumplen su condena.

Con información de Qué Pasa Salta, editada y redactada por un periodista de ADNSUR