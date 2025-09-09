Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un fuerte choque durante la madrugada al impactar contra una estación de servicio ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Strobel, en la localidad balnearia de San Clemente.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 4 de la mañana, provocó daños considerables en varios surtidores de combustible, pero, afortunadamente, no se registraron heridos ni víctimas fatales.

EL IMPACTANTE CHOQUE EN UNA ESTACIÓN DE SERVICIOS

Según informaron fuentes oficiales, una camioneta en la que viajaban un ciudadano de nacionalidad paraguaya y su acompañante perdió el control y se incrustó violentamente en el sector de expendio de combustible de la estación.

El vehículo impactó directamente contra los surtidores, ocasionando destrozos visibles en las instalaciones y derrames de combustible, lo que generó una situación potencialmente peligrosa dada la alta inflamabilidad del material involucrado.

Desde el lugar, el personal de la estación describió el episodio como “una desgracia con suerte”, ya que al momento del choque no había clientes cargando nafta, lo que evitó una tragedia mayor. “Estaba en pedo mal y no fue una tragedia de milagro”, expresó un trabajador de guardia que presenció el hecho, haciendo hincapié en el peligro que suponía el estado de ebriedad del conductor y la hora en la que ocurrió el accidente.

El impacto activó de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias. El personal de la estación, junto con Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y efectivos policiales, se movilizaron rápidamente para controlar la situación, evitar un incendio y minimizar el daño ambiental. La eficaz intervención permitió controlar el derrame de combustible y evitar que la colisión se convirtiera en un desastre mayor.

Además, en el lugar trabajaron ambulancias municipales y el personal de Protección Comunitaria, que colaboró garantizando la seguridad y el orden mientras se realizaban las pericias correspondientes para determinar las causas del siniestro y las posibles responsabilidades legales del conductor.

Las autoridades locales informaron que la estación de servicio permanecerá cerrada temporalmente para realizar las tareas de limpieza y reparación de los surtidores afectados. De todas formas, se prevé que la estación retome sus operaciones en las próximas horas, aunque con la limitación de utilizar solo algunos de los surtidores habilitados hasta completar la restauración integral del lugar.

Desde la Municipalidad de San Clemente indicaron que se dará seguimiento al caso, especialmente en lo referido a la conducción bajo los efectos del alcohol, que constituye una infracción grave y pone en riesgo la seguridad pública. El conductor fue identificado y se espera que enfrente las medidas judiciales correspondientes.

Con información de 0223, editada y redactada por un periodista de ADNSUR