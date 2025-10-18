“Estaba cerrada y empantanada”: la hipótesis de por qué la pareja desaparecida abandonó la camioneta

Un vasto operativo de búsqueda y rescate se encuentra en pleno desarrollo en una remota zona rural al norte de Comodoro Rivadavia para dar con el paradero de la pareja desaparecida, cuya camioneta fue encontrada abandonada en condiciones que sugieren que quedaron varados. El hallazgo se produjo durante la tarde del viernes, luego de una jornada de intensos rastrillajes aéreos y terrestres coordinados por la Brigada de Búsqueda de Personas de la policía local.

La operación, encabezada por el subcomisario Rojas, incluyó una inspección aérea con avionetas durante la mañana del viernes. Gracias a esa relevancia, cerca de las 15:00 horas se detectó un punto de interés a aproximadamente 70 kilómetros de la localidad de Caleta Córdova. Equipos de la comunidad de vehículos 4x4, que colaboraron activamente con la búsqueda, se dirigieron al lugar y confirmaron que se trataba de la camioneta de las personas desaparecidas.

Tiros, persecución y nueve detenidos: el dato clave tras la balacera contra la oficina judicial en Comodoro

El hallazgo en una zona inhóspita

El vehículo fue localizado en un paraje desértico y de tránsito prácticamente nulo, en un cañadón que los conocedores de la zona identifican como "Cañadón de Visser". Según describieron las autoridades que llegaron al lugar, la camioneta se encontraba visiblemente empantanada, lo que confirmaría la hipótesis de que sus ocupantes quedaron varados y no pudieron continuar su marcha.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores es que el vehículo estaba completamente cerrado, con el cierre centralizado activado. La ausencia total de los ocupantes en los alrededores inmediatamente activó la alarma y movilizó un despliegue de emergencia al lugar.

Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas

Un equipo compuesto por distintas fuerzas de seguridad, el jefe de la Brigada, personal de la división canes, operadores de drones, policía montada y motos de enduro arribó a la escena para realizar un primer rastrillaje. Sin embargo, las tareas se vieron limitadas por el tiempo. "Llegamos y se hicieron las siete de la tarde, así que tuvimos poco rango horario como para poder hacer un rastreo, ya que después vino la oscuridad de la noche, lo que implicó que tuviéramos que volver", explicó Cocha.

Tensión máxima en Comodoro: un joven recibió una paliza y fue trasladado al hospital antes de una audiencia

Las hipótesis y un operativo a contrarreloj

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que, tras quedar encajados en el barro, la pareja decidió abandonar el vehículo para buscar ayuda a pie. Una de las claves para determinar el curso de acción que se tomará será la inspección ocular detallada de la camioneta. "Hay que establecer también qué estado de combustible tenía la camioneta para de esa manera también ver qué tiempo de permanencia estuvieron en el vehículo", señalaron las autoridades. Esta pericia podría indicar si intentaron sacar el vehículo hasta agotar el combustible antes de emprender la caminata.

Con la urgencia del caso y la profunda desesperación de los familiares, que también participan activamente en la búsqueda, se dispuso la reanudación del operativo en la madrugada de este sábado. A las 5:00 de la mañana partió una nueva comisión, reforzada y más numerosa, que incluye a integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad, además de personal municipal.

“Llorá, dale, llorá”: se filtró el crudo video de la brutal paliza que recibió un joven en Comodoro

El rastrillaje se concentra en los alrededores del punto donde se encontró la camioneta y se extiende hacia la costa. Si bien el vehículo estaba en una zona alejada del mar, no se descarta que hayan intentado caminar hacia allí. "Existen por ahí algunos puestitos creados por los propios pescadores que son lugares donde ellos pernoctan", comentó el jefe de la Unidad Regional. A pesar de que el camino es complicado y la distancia notable, los equipos de búsqueda controlarán todas esas precarias construcciones con la esperanza de encontrarlos a resguardo.