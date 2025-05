La ciudad de Comodoro Rivadavia se encuentra conmocionada por el fallecimiento de un hombre que fue víctima de un ataque salvaje en una vivienda del barrio Cerro Solo. Tras permanecer cinco días internado en terapia intensiva del Hospital Regional, el hombre no pudo superar las graves lesiones sufridas y murió el pasado viernes.

Su caso, que comenzó como un brutal abuso y agresión, se transformó en el noveno homicidio registrado en la ciudad en lo que va del año, en medio de una preocupante ola de violencia.

EL ATAQUE: UNA NOCHE DE HORROR Y EXTREMA VIOLENCIA

El aberrante hecho tuvo lugar el sábado 26 de abril en una casa de la calle Ricardo Tora, donde la víctima se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas con dos hombres. Según relató el propio hombre, la situación se tornó rápidamente en una pesadilla cuando, de manera inesperada, ambos agresores comenzaron a golpearlo brutalmente y luego abusaron sexualmente de él.

Milagrosamente, el hombre logró escapar en un momento en que sus atacantes salieron a comprar más bebidas. A pesar de estar atado con alambre y con el cuerpo maltrecho, saltó un paredón de dos metros y caminó hasta una comisaría de zona sur, donde denunció lo sucedido.

Su relato fue clave para que la policía allanara la vivienda y encontrara pruebas contundentes, incluyendo prendas con rastros de sangre.

INTERNACIÓN, PRESUNTA FUGA Y REGRESO AL HOSPITAL: UN CALVARIO QUE TERMINÓ EN MUERTE

Tras el ataque, la víctima fue internada en terapia intensiva debido a las graves lesiones en la cabeza y el hígado. Sin embargo, en un acto de desesperación y a pesar de no contar con el alta médica, decidió retirarse voluntariamente del hospital.

Durante los días siguientes, regresó a la guardia en tres ocasiones por fuertes dolores de cabeza, hasta que finalmente quedó internado nuevamente en estado crítico.

Fuentes médicas confirmaron que el deterioro de su salud fue progresivo y que las lesiones sufridas podrían estar directamente vinculadas al brutal ataque. La investigación médica y forense continúa para determinar con precisión las causas exactas de su fallecimiento.

DETENCIONES Y PROCESO JUDICIAL: LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA

El propietario de la vivienda, uno de los presuntos agresores, fue detenido y se encuentra bajo prisión preventiva por cuatro meses. El segundo acusado fue arrestado días después y también permanece detenido con prisión preventiva. Tras la muerte de la víctima, la carátula del delito por la que están imputados podría modificarse, pasando de abuso sexual a homicidio.

El comisario Javier Orellano, jefe de la Brigada de Investigaciones, indicó que la víctima conocía al menos a uno de los agresores, lo que explica su presencia en la casa: “Tenía una relación previa, una amistad o eran allegados”.

El desgarrador testimonio de la familia: la voz de Karina, hermana de la víctima

Precisamente, ese vínculo se confirmó este jueves por la mañana. Karina, hermana de la víctima, brindó un relato conmovedor en el programa “Buen Día Comodoro” de Seta Tv y detalló sobre el sufrimiento que vivió su hermano y las circunstancias que rodearon el ataque y la atención médica posterior. En sus palabras, se percibe la profunda tristeza y la indignación que embarga a la familia.

“Él nos contó todo, en sus momentos de lucidez describió el sufrimiento y las atrocidades que padeció. Pidió a Dios que pudiera escapar. Estaba atado con alambre, saltó un paredón y caminó hasta la comisaría, cayéndose y sin que nadie lo ayudara. Llegó solo, por su fuerza y voluntad”, relató la mujer, destacando la valentía de su hermano para sobrevivir a una situación tan extrema.

Además, Karina recordó la bondad y solidaridad que caracterizaban a su hermano: “Él era su mejor amigo, ponía la mano en el fuego por su compadre. A la mamá de él le hacía un montón de favores en el sentido de trabajo, no tenía maldad. Era una persona solidaria, él iba, ayudaba, estaba. En qué cabeza cabe hacer todo lo que hicieron”.

Sobre la noche del ataque, la hermana de la víctima explicó que él había llegado a la casa porque su amigo le pidió que cuidara el lugar debido a un robo previo. “El compadre tenía prisión domiciliaria, salieron al supermercado chino de la Polonia, iban a cocinar, compraron bebidas, volvieron”, detalló.

Sin embargo, la situación se tornó tensa: “Él vio que algo estaban tramando, vio algo raro, mientras estaba cocinando estaba tomando un vaso de vino y dejó de tomar porque algo raro había. El compadre le reclamó una plata y él le dijo ‘dejate de hinchar, mañana te la devuelvo’, pero le pega una piña. Pablo se defendió y vino el amigo del otro, con un caño, y lo golpearon hasta abusarlo”.

Karina también expresó su preocupación por la atención médica que recibió su hermano tras el ataque: “Con el fiscal no pude hablar, yo voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Sobre la causa, tenemos que ver la autopsia, las pericias que hay que hacer y ver si él falleció por los golpes que recibió o por mala praxis, es algo que para mí quieren imponer. Él en primer momento entró en terapia por los golpes que tenía”.

Asimismo, aclaró que su hermano no se fugó del hospital por voluntad propia, sino que tenía un retraso madurativo y era muy obediente: “A él le decían ‘Pablo, tenés que irte, chau, te vas’. Pablo iba. Era un soldadito, hacía todo lo que él decía. Lo bajaron a terapia intermedia, al otro día vino un médico, no sabemos quién es y nadie se hace cargo. Le dijo ‘estás bien, estás caminando, ya te vamos a dar de alta’”. Karina relató que su hermano, confiado, llamó a su madre para contarle que le habían dado el alta, pero luego apareció en la puerta de su casa, desmejorado y necesitando ayuda.

Sobre la relación con los familiares de los agresores, la mujer señaló que la madre de uno de ellos llamó a Pablo durante la primera semana en terapia, pero luego desapareció: “La segunda vez que entró en terapia, no llamó nunca más. No va a llamar más porque quería obtener información, le dije a mi mamá, dicho y hecho, no apareció más”.

En cuanto a la versión de una supuesta usurpación de la vivienda por parte de la víctima, Karina fue tajante: “Nosotros no tenemos nada que ver. Me parece raro porque eso debía estar cerrado por si necesitaban más evidencia”.

Finalmente, hizo un llamado a la justicia y a la comunidad: “Con el fiscal (Adrián) Cabral hablé el lunes, me dijo que hay que esperar dos meses más la autopsia y veremos qué pasa. La causa está como abuso sexual. Yo le dije, ¿por qué la causa tiene abuso si él fue torturado, secuestrado, abusado, golpeado?”.

“Pedimos el apoyo de la gente de Comodoro, que se haga justicia. Hoy se lo hicieron a una persona grande, mirá si se lo hacen a una criatura, a una chica, estas personas no tienen sentido en la cabeza”, cerró.