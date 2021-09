A 3 años de la muerte de Brian Gómez su madre, Verónica Abraham, habló con ADNSUR sobre el trágico episodio y la situación procesal del único acusado, y aseguró que espera "un culpable en el juicio" porque "a mi hijo lo mataron".

"Espero un culpable en el juicio, no espero otra cosa. A mi hijo lo mataron. Alguien lo golpeó, y eso se convirtió en un coma que lo llevó a la muerte. Alguien provocó esa lesión, entonces hay un culpable. No creo que fuese de otra forma, no me entra en la cabeza otro desenlace", afirmó la mujer en relación a la golpiza recibida por el joven de 23 años en pleno centro de Comodoro, en el año 2018, y cuya causa llegará a juicio en noviembre, "pero es estimativa, es lo último que supimos de la fiscalía".

En ese sentido, Abraham recordó cómo se produjeron los hechos donde su hijo terminó perdiendo la vida.

"Supuestamente ellos estaban caminando, acá se genera la pelea, suenan las alarmas de los locales y ahí viene la policía y el personal de seguridad. Es ahí donde se genera el forcejeo, él recibe el golpe y no se despierta más", dijo al tiempo que aseguró esperar una resolución judicial.

"Yo confié en la Justicia. El imputado lo puso la Justicia. Yo quería un nombre y apellido y hoy hay un culpable que puso a Justicia", remarcó.

La ausencia de filmaciones que hayan registrado lo sucedido fue otro de los temas tocados por la mujer, quien destacó que "hubo cámaras de locales que funcionan pero no graban, que están pero no funcionan, y solo una de las cámaras que se pudo investigar está lejos, y con el reflejo de uno de los locales no se pudo ver".

"Con cámaras iba a ser otra la historia, otros los tiempos", afirmó a tres años de sucedido el hecho.

Por otro lado, y en relación a cómo vive su familia el proceso, explicó que "el tiempo que se tiene que pasar como familia es tremendo" porque "no solo hay que recomponer el entorno familiar, hay un montón de cosas detrás, muy lindas y tristes, y cuesta para los que quedamos".

"Hace tres años que no soy la misma, mis hijos, mi familia... fue un golpe muy duro. Era una salida normal que terminó en que nunca más volvimos a escucharlo ni a verlo. Tres años muy difíciles donde no hay nadie que cumpla una condena. Necesitamos un culpable y sería otro paso", reiteró.