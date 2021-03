CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Maia Yael Beloso, de siete años, es buscada por cientos de policías contrarreloj en Ituzaingó y Castelar tras permanecer desaparecida desde hace dos días, tras irse con un cartonero conocido de la familia, Carlos Savanz, quien es intensamente buscado por estas horas. El hermano del sospechoso, Luis, aseguró que el hombre tiene varios antecedentes de abuso sexual de menores.

“Es una porquería, abusó de mi sobrino”, aseguró y agregó en diálogo con TN: “Siempre manoteaba a algún chico”, agregó, por lo que “tiene 4 o 5 causas” judiciales abiertas.

Luis aseguró que su hermano "toda la vida vivió en la calle” y que no lo ve desde hace al menos cinco años. “Cuando vi las imágenes no lo podía creer; me puse mal”, confesó el hermano del hombre que se llevó a la menor de Parque Avellaneda.

El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, manifestó que Savanz “era conocido de la madre y fue generando un vínculo en el último mes. Se ganó la confianza” de la nena y así fue que le había prometido cambiar su bicicleta.

En las imágenes de las cámaras de seguridad “se ve que está todo tranquilo, que la niña lo sigue, no hay forcejeos”, explicó a Télam una fuente cercana a la investigación.