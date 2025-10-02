Un juicio por una tentativa de robo a un vecino de 75 años en la ciudad de Rawson desató una fuerte polémica. Es que, según el damnificado, se planteó que no había cerrado la puerta de la propiedad y que eso hubiera evitado ser víctima de cualquier tipo de delito. “Según el defensor, el que tendría que estar preso soy yo”, cuestionó.

El intento de robo ocurrió el 8 de octubre, cerca de las 19 horas, en una vivienda ubicada en San Martín y Perito Moreno, en la capital provincial. Dos jóvenes ingresaron al quincho de la casa de Alfredo Vernetti, de 75 años, mientras él se encontraba mirando televisión en otra habitación. Un comerciante de la zona vio la escena y alertó a la Policía, que llegó rápidamente y redujo a los sospechosos en el lugar.

Según publicó Jornada, la defensa de Sergio Perea —durante los alegatos— cuestionó a la propia víctima por no haber cerrado con llave la puerta del quincho para evitar que ingresaran extraños, lo que provocó la indignación del damnificado, quien decidió tomar la palabra.

"Como ciudadano estoy desahuciado. No tengo por qué poner llave en mi domicilio. Este es otro caso de puerta giratoria. Da vergüenza la justicia. Según el defensor, el que tendría que estar preso soy yo. Es una locura", expresó visiblemente molesto.

También dijo sentirse defraudado por el sistema judicial y señaló que esperaba otra respuesta. “Si esto me hubiera pasado hace 30 años, otra hubiera sido la historia”, agregó.

Durante el juicio, la funcionaria de Fiscalía Silvina Nicholson presentó como pruebas el testimonio del comerciante y de los policías que intervinieron, además de pericias y huellas dactilares halladas en un televisor y en botellas de bebidas alcohólicas que los intrusos habrían intentado llevarse.

La Fiscalía de Rawson solicitó una pena de un mes de prisión en suspenso para Perea, mientras que la jueza Eve Ponce dará a conocer su decisión en los próximos días.

En tanto, el defensor pidió la nulidad de la causa alegando irregularidades y sostuvo que la investigación “estaba llena de abstracciones”. También cuestionó que no se citó a un oficial clave y solicitó la absolución o la pena mínima posible para su defendido, recordando que el imputado ya había accedido a una probation en otra causa.