Hace diez días, Juana Morales, de 69 años, y Pedro Kreder, de 79, partieron desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones en una camioneta 4x4. Desde entonces, no se sabe nada de ellos, generando una intensa búsqueda en la zona de Rocas Coloradas.

La desaparición movilizó a numerosos medios nacionales que llegaron a Comodoro Rivadavia para cubrir la intensa búsqueda, entre ellos TN, C5N, El Trece, América TV y otros destacados canales.

OBSTÁCULOS EN LA COMUNICACIÓN Y COBERTURA

Uno de los principales desafíos para el trabajo periodístico y el operativo de búsqueda es la falta de señal telefónica en la zona donde desapareció la pareja, especialmente en la turística área de Rocas Coloradas.

Esta ausencia de cobertura impide transmitir en vivo y dificulta la coordinación entre rescatistas. El último registro telefónico de la pareja data de hace diez días en Caleta Córdova, a unos 70 kilómetros de donde se encontró la camioneta abandonada.

En este décimo día de búsqueda, los operativos se enfocan en Rocas Coloradas con un convoy que inició los rastreos desde temprano. Siete perros K9 especializados, provenientes de Trelew, Madryn y Comodoro Rivadavia, recorrieron más de 50 kilómetros siguiendo rastros obtenidos de la ropa encontrada en el vehículo, pero hasta el momento no se han hallado indicios firmes.

La búsqueda aérea está limitada: el helicóptero Bell del Ejército está fuera de servicio y el helicóptero de Prefectura Naval, aunque solicitado, aún no ha sobrevolado la zona. Además, se utilizan drones privados y estatales, junto a voluntarios con camionetas y tecnología, mientras que la Prefectura realiza patrullajes acuáticos.

ELEMENTOS ENCONTRADOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN

La camioneta fue hallada a unos 5 o 6 kilómetros de la costa sobre la Ruta 1, un camino peligroso e intransitable que contrasta con la habitual y más segura Ruta 3.

Esto genera dudas, ya que Pedro no era conocido por tomar riesgos al conducir, según señalaron sus hijas en diálogo con ADNSUR.

En este marco, se detectaron múltiples fogatas en el Cañadón de Bermina, aunque por el paso frecuente de pescadores y antigüedad de latas encontradas, no se pudo confirmar que fueran realizadas por la pareja. Además, llama la atención que los jubilados hayan dejado en la camioneta elementos esenciales para su supervivencia, como una carpa, provisiones y dinero, sin regresar por ellos, remarcaron en América Tv.

“ES COMO UN TRIÁNGULO DE LAS BERMUDAS”

El terreno accidentado, con cañadones y sin horizonte definido, facilita la desorientación, principalmente para personas adultas y nerviosas. La falta de señal agrava el riesgo y retrasa la llegada de ayuda.

La zona fue cataloga por el periodista Mauro Zseta como el “Triángulo de las Bermudas” debido a desapariciones previas en el lugar".

Las autoridades nacionales y locales colaboran en el operativo, aunque la falta de apoyo aéreo adecuado limita la velocidad y efectividad de la búsqueda. La comunidad y familiares exigen mayor compromiso y recursos para acelerar las labores.

El Ejército solo provee transporte terrestre para trasladar personal policial, mientras que Prefectura Naval realiza patrullajes por agua, pero aún falta sobrevuelo aéreo en la zona crítica.