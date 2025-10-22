A casi dos semanas, la ciudad de Comodoro Rivadavia vive con angustia la desaparición de dos personas mayores: Pedro Alberto Kreder, de 79 años, y Juana Inés Morales, de 69. La última vez que se tuvo contacto visual con esta pareja fue en Caleta Córdova, cuando partieron a bordo de una camioneta blanca y fueron captados por una cámara.

A medida que pasan los días, la incertidumbre y la preocupación crecen, pues no hay señales claras sobre su paradero. La única referencia concreta para las autoridades es el hallazgo del vehículo abandonado en una zona de difícil acceso y muy alejada, que abre múltiples interrogantes.

DE UN VIAJE A LA DESAPARICIÓN: EL SEGUIMIENTO POR CÁMARAS Y TESTIMONIOS

Según la reconstrucción realizada por la Policía basada en registros de cámaras de seguridad, el sábado pasado a las 09:31 Pedro y Juana salieron de su domicilio hacia un destino incierto. En ese recorrido, se les detectó en la rotonda que conectan las rutas 3 y 39, para luego dirigirse hacia el aeropuerto local.

A las 09:50 fueron vistos en la calle Punta Novales, saliendo de Caleta Córdova, una zona ubicada al norte de Comodoro Rivadavia. Desde entonces, no se obtuvo ningún contacto ni señal que permita saber si tuvieron algún percance o si decidieron internarse en algún lugar remoto voluntariamente.

Sus familiares difundieron los datos de la camioneta para facilitar la búsqueda y alertar a la comunidad sobre cualquier posible información, ya que la desesperación no cesa ante la falta de noticias o indicios de su estado.

UNA AMIGA DE JUANA HABLÓ Y REVELÓ DATOS CLAVE TRAS SU DESAPARICIÓN

En diálogo con ADNSUR, Lucrecia Galgano, amiga cercana de Juana Inés Morales, aportó detalles reveladores sobre la personalidad y situación de la mujer desaparecida. Según ella, Juana “es docente jubilada y daba clases particulares en forma ocasional”. Su vida era tranquila y centrada en su entorno cercano: la iglesia a la que asistía, un grupo de amistad que compartían actividades, y el cuidado de su nieto.

Sobre el vínculo de Juana con Pedro, Lucrecia expresó que “ella me había comentado que había conocido a este hombre hace 2 meses. También me había comentado que estaban programando este viaje a Camarones﻿. Pero después no tuve más contacto con ella. Se conocieron en una peña y ahí empezaron a mantener contacto y se pusieron de novios".

Lucrecia explicó que Juana no era una persona acostumbrada a largas caminatas, lo que complica algunas hipótesis que circulan: “Nosotros hemos salido a caminar y Juana se agitaba para caminar, más de una cuadra no caminaba. No veo posible que haya caminado tanto”.

La amiga también recordó la reciente relación sentimental entre Juana y Pedro, a quien conoció hace dos meses en una peña. “Ella estaba muy feliz, muy enamorada. Pensaba en mudarse con él. Juana sufrió mucho en el amor y la veía muy feliz con este hombre", expresó con emoción.

Este vínculo afectivo también explica que estuvieran organizando un viaje juntos a Camarones, previsto para los próximos días. Sin embargo, Juana habría manifestado cierto temor a recorrer tantos kilómetros por la ruta, aspecto que se mantiene en misterio respecto a su desaparición.

EL TEMOR DE JUANA SOBRE UN VIAJE CON PEDRO Y EL PLAN B QUE FALLÓ

Sobre la inquietud de Juana hacia el viaje largo, Lucrecia narró una conversación previa con la mujer: “Me contó que él la había invitado porque es de Carhué y quería pasar su cumpleaños allí. Ella me dijo, ‘Amiga, yo tengo miedo porque él es grande, la ruta es muy larga y no se animaba a decirle que no, pero que lo iba a pensar. ’ También me dijo: ‘Igualmente nos vamos unos días a Camarones﻿, estamos organizando para irnos de viaje".

Sobre los viajes frecuentes de Pedro, la amiga destacó que “ella me comentó que apenas lo conoció se fue del país con una amiga de él, se vieron una semana y luego él volvió a viajar. Viajaba mucho".

Sobre el conocimiento del terreno, y los lugares como Camarones o Rocas Coloradas﻿, Lucrecia no tiene certezas: "Yo puedo hablar de Juana, pero al hombre no lo conozco y no sé si conocía el lugar o no. Estoy casi segura que Juana no conocía el lugar, ni siquiera Camarones ﻿ni Rocas Coloradas﻿. Yo creo en que ella confió en él y a dónde la iba a llevar".

La amiga se alineó con la familia sobre el perfil poco aventurero de Juana: “No era una mujer aventurera, no le gustaba salir ni andar en carpa. Encontraron una carpa en la camioneta.”“Cuando me enteré pensé, ‘No, Juana en carpa, no.’ No era aventurera y de hecho le daba miedo la ruta, andar en auto le daba miedo", remarcó.

LA CONFIANZA DE LA MUJER DESAPARECIDA: ¿HUBO UN TERCERO?

Respecto a las incógnitas que continúan sin resolverse, Lucrecia expresó que “cada vez es más angustiante porque no hay ni un inicio de nada, el celular no lo cargan, no sé. Vivo esto como una pesadilla, no se puede explicar. Juana es muy emprendedora, con mucha ganas de vivir. No sé qué pudo haber pasado".

Finalmente, en referencia a la posibilidad de terceros involucrados, añadió que “si llegaron a conocer a alguien en el camino, y les dijeron algo, creo que Juana es muy confiada, no ve maldad en las personas. Seguramente, si hubo una tercera persona que los desvió, puede ser también".

La amiga cerró su relato con un pedido desesperado:“Que se resuelva pronto, porque no saber dónde está es como vivir todo el tiempo en incertidumbre, es mucho dolor para todos, sobre todo para la hija".

Las autoridades mantienen la búsqueda de Pedro y Juana, recorriendo y peinando zonas de difícil acceso, mientras familiares y amigos aguardan con la esperanza de alguna novedad. Cada día sin noticias aumenta la angustia y el misterio envuelve a esta pareja que partió sin dejar más señales que aquella camioneta abandonada.