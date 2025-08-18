El 23 de septiembre de 2024, Ricardo “La Tota” Santillán fue hallado muerto en una escena inquietante: sentado en un sillón, con parte del cuerpo quemado, en el living de su casa en la localidad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires.La autopsia no reveló signos de violencia.

La reapertura de la investigación de la muerte del conductor y referente de la vida tropical surge del planteo de la hija mayor de “La Tota”, quien sostiene que su padre se quitó la vida y que “nunca investigaron el teléfono” del productor, además de que no hay “ningún informe claro sobre lo que realmente pasó”.

“Nunca abrieron el teléfono para investigar y para nosotros era importante ese paso para saber qué pasó. Mi papá solía registrar todo. En el caso de que él se quitara la vida, por ahí nos dejaba algún video o mensaje. Nunca investigaron el teléfono. Hace un año que estamos reclamando que se pueda abrir el celular y saber lo que pasó”, afirmó la mayor de cuatro hermanos.

La pericia realizada en la primera instancia arrojó que el siniestro no fue ocasionado por un desperfecto eléctrico y que el productor musical de 57 años murió por la falta de oxígeno producida por las llamas. Con este panorama, su hija insiste en detalles llamativos, como que la puerta de la casa estaba abierta y que “el celular estaba en el baño, con la puerta cerrada”.

La investigación se cerró en 2024, ya que se descartó la presencia de un tercero que hubiera iniciado el fuego. Se planteó finalmente que se trataba de un suicidio.

Es que, según los allegados, Santillán estaba “deprimido y angustiado por un conjunto de cosas, entre ellas, problemas de trabajo, económicos y la condena que tenía por causa de género”.

El fuego inició en el baño, donde los peritos encontraron dos fósforos quemados, la tapa de un recipiente y una botella con etiqueta de aguarrás. “El ígneo se produce por haber tomado contacto tanto con el cuerpo de la víctima como con sus prendas, con un elemento portante de llama libre, no establecido”, indicaba el informe, según publica NA.

EL FUEGO SE APAGÓ SOLO

Sin embargo, la familia pide que se investigue a fondo qué fue lo que sucedió ese día, ya que son más los cabos sueltos que los resueltos. “El fuego, supuestamente, se apagó solo”, planteó y pidió: “Queremos que abran el teléfono, ahí vamos a saber realmente lo que pasó. Lo tiene la Fiscalía. Se agarraron de la enfermedad de él para decir que se quitó la vida. No estaba como para quitarse la vida y menos así. Es la peor muerte que puede pasar”.

Uno de los puntos que más dudas generó en un principio es que, “si bien en la escena se hallaron tanto fósforos como encendedor chispero, no es posible determinar si el origen del incendio fue causado por negligencia de la víctima o con el propósito de autoinfligirse daño”.

Las llamas llegaron al living por propagación. Los bomberos concluyeron que “La Tota” se habría desplazado desde el baño hasta el sillón. El living del hogar es una habitación continua respecto al foco ígneo.