Un hombre de 80 años se resistió a un robo e hirió a un ladrón. El dueño de un negocio en California, EE.UU., le disparó a un ladrón que intentó robar en su tienda con un rifle AR-15. “Era él o yo”, aseguró el comerciante, quien tenía una escopeta. Se trata Craig Cope quien señalo que temía por su vida cuando cuatro asaltantes ingresaron la madrugada del domingo a Norco Market & Liquor en Norco. Él se encontraba detrás del mostrador cuando uno de los ladrones irrumpió con un rifle y le gritó que se quede quieto.

“Los vi salir del auto con máscaras y pistolas. Entonces, me imaginé lo que iba a pasar. Solo sabía que estaban armados y enmascarados y que iban a entrar, así que estaba listo para ellos", comentó en diálogo con The New York Post.

Las cámaras de seguridad registraron el momento donde Cope dispara con su escopeta segundos después de que el delincuente anunciara el robo, hiriendo ladrón en el brazo. Posteriormente, el dueño del local sufrió un ataque al corazón y fue trasladado de urgencia al hospital después del tiroteo, y ahora se está recuperando en su casa de Riverside.

La policía local avaló que el comerciante le disparara al delincuente. “En este caso, un miembro de nuestra comunidad armado legalmente evitó un crimen violento y garantizó su propia seguridad, mientras se enfrentaba a múltiples sospechosos armados. Esta investigación está activa y en curso y actualmente no se dará a conocer información adicional”, comunicó la Oficina del Alguacil del condado de Riverside.

Los sospechosos fueron encontrados más tarde en un hospital en la región del sur de California ya que uno de ellos tenía una herida de bala consistente con un disparo de escopeta.

Tras conocerse el dato, fueron puestos inmediatamente bajo custodia policial en el estacionamiento del hospital y fueron registrados en el Centro de Detención Robert Presley por robo y conspiración. Están detenidos en lugar de una fianza de USD 500.000.