Este jueves, habló la madre de la nena de 13 años acusada de matar a su abuela en el barrio Miramar de la ciudad de Caleta Olivia. La adolescente se encuentra internada en el área de salud mental del hospital zonal de la ciudad santacruceña y permanece con custodia policial.

Una mujer de 92 años fue encontrada sin vida en la cama de su domicilio ubicado en calle Castelli al 1000, del barrio Miramar en Caleta Olivia. Encontraron signos de haber sido estrangulada y el crimen fue confesado por su nieta de 13 años de edad.

La palabra de la madre

Marina Álvarez, en diálogo con El Caletense contó su situación y dijo que perdió la custodia de su hija y la tenía su expareja. “Por decisión de la justicia, por una situación mía pasada, niñez intervino y le entregó la tenencia de mi hija a su papá para que esté con él cuando ella tenía cinco años”, afirmó.

Por otro lado, explicó que los arreglos para poder ver a la nena los tenía de manera informal con el papa de su hija.

“El arreglo lo hicimos con él porque la justicia nunca me dio derecho a nada, siempre me cerró la puerta. Siempre me dejó afuera de todo" afirmó.

En tanto que, fue crítica con la Oficina de Niñez. “Nunca hicieron visita, desde ese momento, nunca la fueron a ver, nunca le pidieron al padre que la lleve al psicólogo”.

Además contó que cuando compartía momentos con su hija, ella le había manifestado que tenía problemas intrafamiliares y "me pedía que por favor no contara nada de lo que pasa en su casa porque si no no la iba a ver más”.

En este sentido, explicó que su hija sufría de “maltrato físico” por parte de su abuela y sus tías. “Ella me conto que su abuela tenía al costumbre de pegarle”.

Por este motivo, argumentó sentir bronca e impotencia. “A mí se me partía el alma que mi hija me contara esas cosas, porque fue muy doloroso verla en esa situación. Que me cuente esas cosas de su abuela y yo no poder hacer nada y no poder acercarme ni a la justicia ni nada, porque lo único que hacen es echarme. No medan el derecho a nada”.

Por último agregó: "Voy a seguir peleando pro los medios, ya que la justicia no me da derecho a nada. Lo que quiero es que se resuelva la situación de mi hija y que se tomen buenas decisiones. Alejarla de mí no es lo correcto".