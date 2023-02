"Él trabaja y gana buena plata": Una nena de 12 años dejó una carta y se fue de su casa con un hombre

Este sábado por la mañana, una nena de 12 años se fue de su casa de Florencio Varela y dejó una carta de despedida que alertó a sus familiares.

Se trata de Martina Ailén Paredes , quien salió de su vivienda ubicada en el barrio San Jorge, a una cuadra de la rotonda de Berraymundo. Según indicaron fuentes policiales, la pequeña tomó su mochila rosada, una computadora portátil y una frazada verde con la que solía dormir. “Les quería decir que yo voy a estar bien, que no me busquen porque no me van a encontrar, y que no me vayan a buscar a lo de Aylen ni a lo de Marcos, porque no voy a estar ahí”, escribió.

“Se que querían que termine los estudios para poder ser alguien en la vida pero yo conseguí al hombre de mis sueños. Él me va a cuidar bien. Él trabaja y gana buena plata”, agregó y reveló que "si me llego a embarazar a los 13 perdonenme, en serio, pero es mejor que yo me vaya de esta casa porque ya les causé muchos problemas. Gracias por todo”, cerró.

“Salió a la mañana cuando nosotros estábamos durmiendo. No se llevó el DNI ni la SUBE, sólo una frazada verde y la mochila con la computadora de mi otra hija”, aseguró su mamá en diálogo con TN.

“Estamos desesperados buscándola. Por suerte la policía se está moviendo rápido para encontrarla”, agregó la mamá que realizó la denuncia y lanzó una búsqueda nacional.

La menor, de 12 años de edad, mide 1.60 metros, es de tez blanca y contextura robusta; cabello castaño, con flequillo, aros en ambas orejas y un piercing en la nariz. No tiene tatuajes y no consume alcohol ni medicamento alguno. Quienes puedan aportar algún dato para hallarla, comunicarse al 911.