La comunidad de la Escuela "Paula Albarracín de Sarmiento", en la ciudad correntina de Gobernador Virasoro, se encuentra conmocionada por una veintena de denuncias contra un profesor de gimnasia. Las víctimas de los toqueteos tienen entre 5 y 7 años. Y se cree que se sumarían más denuncias en las próximas horas.

La Justicia de Corrientes ordenó ayer miércoles la detención del profesor de gimnasia sindicado por abuso sexual por los padres de sus alumnos. "Debían correr para que el lobo no los atrape, porque sino los ‘comía’, y los terminaba manoseando", relato uno de los padres denunciantes sobre la modalidad de abuso.

La situaciones de abusos trascendieron en los últimos días luego de que una mamá pusiera en conocimiento dentro de grupo padres en WhatsApp sobre un hecho le contó su hijo con el profesor. Fue así que de inmediato, al consultarle los padres a otros nenes, que los casos se reiteraron sobre el profe que los "manoseaba" en sus partes intimas cuando jugaban.

"Me dijo que el profesor jugaba a la mancha y a la escondida. Les cantaba la canción del lobo, la de los colores. Que el que no participaba, el profesor le hacía cosquilla y los manoseaba todo. Mi hijo me confirmó que le tocó muchas veces sus partes íntimas. Le pregunté porque no había contado antes y me dijo que el profesor les ordenó que no hablen, porque el ‘lobo’ era malo. Era un secreto del ‘lobo’", concluyó la mujer.

La causa fue caratulada como "supuesto abuso sexual simple, agravado por el vínculo", y los padres piden que el Ministerio de Educación se expida inmediatamente con la expulsión de su cargo dentro del establecimiento educativo, según publica Minuto Uno.