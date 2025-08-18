José Marcelo Colemil tenía 25 años cuando fue asesinado de un tiro en plena vía pública el 18 de agosto de 2024 en la localidad de Esquel. El autor del crimen fue detenido horas después. Este lunes se conoció la decisión de que Kevin Darián Ledesma (38), alias “El Porteñito”, sea juzgado por un jurado popular.

Eran cerca de las 00:30 horas cuando la víctima estaba en la vía pública, frente al domicilio del imputado en la calle Costanera del Barrio Baden 1 de Esquel, cuando recibió un mortal y certero impacto con un arma de fuego.

Durante la acusación, la fiscalía sostuvo que el imputado, con un arma de fuego calibre .32 o .38, realizó 2 o 3 disparos a Colemil. Sin embargo, solo uno impactó en su cuerpo.

El disparo fue hecho desde el frente, "desde arriba hacia abajo, en la región supraclavicular izquierda, con orificio de salida por la espalda a la altura del omóplato izquierdo", según surge del informe. Las heridas ocasionadas le produjeron un shock hipovolémico, causándole la muerte.

El hecho fue calificado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Este lunes se dio a conocer que el caso será juzgado por un jurado popular. La acusación pública fue admitida y ahora, la Oficina Judicial deberá fijar fecha para la audiencia de selección del jurado y para el inicio del debate.

Sin embargo, aún oficialmente no se dieron a conocer los motivos de la agresión. Se espera que se revelen durante el juicio.

LAS PENAS POR ESTE TIPO DE DELITOS

En Argentina, el homicidio agravado por el uso de arma de fuego está previsto en el artículo 41 bis del Código Penal.

👉 La pena establecida es de 10 a 33 años de prisión.

Este agravante se aplica cuando el homicidio se comete empleando un arma de fuego, elevando la condena respecto del homicidio simple (que va de 8 a 25 años de prisión).