Subirse a un taxi o remis es, en principio, un acto de confianza mutua entre el pasajero y el conductor. El chofer pone a disposición su tiempo, su vehículo y su conocimiento de la ciudad para llevar al cliente a destino. Sin embargo, no siempre todo termina como debería.

En distintos puntos del país, se repiten los casos de personas que abordan un vehículo de transporte, indican su destino y completan el viaje sin mayores incidentes, pero que al llegar se niegan a pagar la tarifa o directamente se bajan sin abonar. Este tipo de maniobras no solo representa una falta de respeto hacia el trabajo del chofer, sino también una forma de estafa que, en ocasiones, escala a situaciones más graves.

Los trabajadores, muchas veces expuestos y sin garantías de cobro, deben enfrentar este tipo de episodios que afectan tanto su seguridad como su economía. Uno de esos casos ocurrió recientemente en Río Gallegos y tuvo un desenlace aún más insólito.

El pasado martes 26 de agosto de 2025, pasadas las 00:30 horas, un pasajero abordó un taxi en el barrio San Benito de la ciudad santacruceña. De esta forma, llegó hasta la esquina de las calles 13 y 14 y bajó sin pagar el viaje, tomando por sorpresa al conductor del vehículo. Sin embargo, eso no fue todo, también se robó el celular del taxista, que estaba dentro del vehículo.

Tras darse cuenta de lo ocurrido, el hombre dio aviso a la policía. Además, brindó datos clave sobre el recorrido que hizo el pasajero y mencionó que el ladrón se había dirigido haca un complejo de departamentos de la zona. Por su parte, el personal policial logró actuar rápidamente, pudo encontrar la vivienda y tras la orden de allanamiento otorgado por el Juzgado, pudieron iniciar el allanamiento.

De esta manera, cerca del mediodía, la policía pudo llevar a cabo el allanamiento en la mencionada vivienda. Por lo tanto, encontraron elementos vinculados al robo y detuvieron al ladrón. Si bien fue atrapado, recuperó la libertad y fijó domicilio. Además, quedó a disposición de la justicia en la causa vinculada por delito de hurto.

UN MÚSICO DE SANTA CRUZ EVITÓ UN CONTROL Y DENUNCIÓ QUE SUFRIÓ UNA PALIZA DE LA POLICÍA: “ME PODRÍAN HABER MATADO”

En las últimas horas, un músico de la provincia de Santa Cruz denunció haber sido víctima de violencia policial luego de intentar evitar un control en la calle.

El joven habló con la prensa y brido detalles de la dramática situación que vivió. Se trata de Ariel Carrizo, conocido cantante de folclore en la zona, quien volvía de brindar presentaciones en Las Heras. En ese marco, decidió esquivar un operativo tras haber tomado dos cervezas. Si bien remarcó que no quiso escapar, sino evitar una multa que no podría pagar, aclarando que solo vive de la música y no cuenta con ingresos fijos.

Sin embargo, horas después a este hecho, al ingresar a la localidad de Pico Truncado fue interceptado por efectivos policiales. Sin embargo, la situación terminó de la peor manera, con golpes visibles y secuelas psicológicas.

De esta manera, reveló que el pasado viernes 22 de agosto, regresaba de brindar dos show musicales en la ciudad de Las Heras y cuando observó un control de tránsito en la ruta.

“Sabía que me iba a dar positivo, entonces quise volver. No me escapé brutalmente, solo evité el control porque no tengo un trabajo fijo y vivo de la música, no puedo pagar una multa”, explicó a la prensa.

No obstante, al llegar a Truncado, fue frenado por personal policial. “Me bajé de la camioneta y en ese momento no recuerdo más nada. Me podrían haber matado”, dijo.

“La vista, el ojo no lo perdí, pero me dijeron que voy a quedar con alguna incapacidad”, expresó.

Más allá de las lesiones físicas, Carrizo afirmó que también sufrió un fuerte impacto emocional: “Psicológicamente quedé muy afectado, tengo mucho miedo. Hoy vinieron amigos músicos a visitarme, abrí la puerta y me agarró un ataque de pánico. Tengo la cara desfigurada y no me puedo ni mirar al espejo”.

El músico aseguró que hay testigos que presenciaron lo ocurrido y que su testimonio será clave en una eventual investigación: “Tengo la suerte de que muchos vieron lo que pasó. Estoy muy agradecido porque pueden contar la verdad. Espero que se haga justicia”. “Hoy lo único que quiero es recuperar mi vida, mi salud y mi tranquilidad”, cerró.

Con información de Diario Jornada, redactada y editada por un periodista de ADNSUR