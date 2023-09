Adolfo Enrique Sandoval Farías desapareció de su casa en el barrio Máximo Abasolo de Comodoro Rivadavia una noche entre el 10 y 15 de febrero de 1993, hace ya 30 años, cuando salió a comprar cigarrillos y nunca regresó. Su exesposa denunció su desaparición.

El hombre de nacionalidad chilena - tenía 32 años en ese momento - trabajaba como técnico electrónico en una radio y se sumó a la lista de desaparecidos en la ciudad petrolera. Hasta ayer jueves, cuando lo encontraron viviendo en la ciudad de General Conesa, Río Negro.

En diálogo con ADNDSUR, Daniela Millatruz, Jefa de la División de Búsqueda de Personas, dio detalles de la investigación que los llevó a encontrar al hombre, del que no se sabía nada hace 30 años.

LA INVESTIGACIÓN

“Empezamos desde la División en primera instancia, yo ingresé a mediados del mes de diciembre el año pasado, y aparte de los casos que vamos teniendo diariamente, también me puse a ver los expedientes antiguos. Entre ellos, estaba el de este ciudadano, Sandoval Farías. Empezamos a trabajar y a buscar información en el barrio Máximo Abásolo, información en la Comisaría Cuarta, que era la última comisaría de aquellos años en la cual se había radicado la denuncia”, relató Millatruz.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

De esta manera, buscando información, conversando con empleados policiales que actualmente están retirados, lograro ir armando una investigación para dar con este hombre, “a través de algunos sistemas que hoy tenemos en policía y logramos dar con un domicilio en General Conesa, de la misma persona con el mismo nombre”, señaló.

“Solamente teníamos el nombre que era lo que coincidía, pero nada más. Fuimos de comisión y a los fines de entrevistarnos personalmente con él y ver si realmente era la persona buscada del 1995 acá en Comodoro, y cuando llegamos, nos presentamos y, hablando con él, comentándole una nota de los medios, refiere que sí, que era él la persona buscada, el técnico electrónico que había desaparecido de aquellos años”, recordó.

Puerto Deseado: un sospechoso fue nuevamente detenido y confesó el crimen

AQUEL ÚLTIMO DÍA EN COMODORO

“Él sostuvo que en ese momento le dijo a a la ex pareja que se iba, que directamente se iba, se puso a su campera, tomó su documentación personal y se retiró. Y nunca más volvió a tener contacto, ni con ella ni con sus familiares, que son de República de Chile, él no ha tenido contacto nunca más con ninguno de sus familiares”, mencionó la Jefa de División de Búsqueda de Personas sobre la primera charla con Sandoval.

“Cuando nosotros hablamos personalmente con él, estaba sorprendido, no sabía que el estaba desaparecido en Comodoro y consultaba quien había hecho la denuncia. Ahí es donde nos refiere que él le había dicho a su ex pareja que se iba, que se retiraba. Obviamente que no le dijo donde”, señaló.

Tampoco intentó comunicarse “ni brindar información de que estaba bien. Se ve que no era su intención”, destacó Millacruz. 2Eso es lo que nos dejó en claro a nosotros el día miércoles, cuando estuvimos con él en General Conesa".

Tiraron a una mujer desde un auto en movimiento en plena ruta y la atropelló un camión

SOBRE SU EX PAREJA

“Tengo entendido que la señora falleció hace unos años. Así que, estamos trabajando para dar con los hijos de la señora y poder terminar con esa historia de aquellos años”.

Respecto a su actual trabajo, la idea es “ir examinando y analizando las causas antiguas que tenemos en Comodoro y recordar que tenemos actualmente 22 personas desaparecidas desde el año 1994 a la fecha”.

“Hablamos con el Ministerio Público Fiscal y con la superioridad policial para ver algún otro resultado que todavía no tenemos nada”, señaló Millatruz.

En relación al tiempo que demoró esta investigación, la Jefa de División de Búsqueda de Personas consideró que, en aquellos años, “no habría algunos sistemas que hoy actualmente estamos teniendo para poder buscar a algunas personas. Creo que eso nos ayudó muchísimo en la actualidad para dar con este ciudadano”, concluyó.