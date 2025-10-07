El brutal triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) en Florencio Varela sumó un nuevo capítulo con la aparición de un sospechoso clave: David, alias “El Loco” o “Tarta”.

La principal hipótesis de los investigadores es que este hombre sería uno de los sicarios contratados por “Pequeño J” —actualmente detenido en Perú— para ejecutar el triple femicidio que conmocionó a la provincia de Buenos Aires.

“El Loco David” es un hombre de 45 años, nacido en Trujillo (Perú), radicado en la villa 1-11-14. Según la investigación, tiene vínculos con bandas narco que operan en el sur del conurbano y habría sido el brazo ejecutor de una venganza, aunque los motivos precisos aún se investigan.

Su figura cobró relevancia gracias a la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro, un chofer detenido que lo trasladó la noche del crimen desde Florencio Varela hasta Bajo Flores. Sotacuro contó que David lo contactó para que lo llevara a una “fiesta peruana” y luego le pidió buscar una campera. Cuando lo recogió, David estaba acompañado por dos hombres, todos mojados y embarrados.

El terrible mensaje que Pequeño J dejó en la casa de su novia antes de caer: “Si te metes conmigo...”

En el viaje, el sospechoso mostró una actitud agresiva: “Me dice ‘¿qué mirás, sapo? Manejá y mirá para adelante’”, relató el remisero, quien también aseguró que los tres estaban alcoholizados. Primero dejó a los dos acompañantes en la Villa Zavaleta y luego David, solo en el auto, se cambió de ropa y tiró su vestimenta embarrada en un contenedor camino a la villa 1-11-14.

Otro dato clave es que la camioneta Tracker blanca usada para secuestrar a las víctimas pertenecía al propio David. Él decía haberla comprado días antes, pero se confirmó que era robada.

Viralizaron las llamativas marcas en el cuerpo de ‘Pequeño J’ tras ser detenido en Perú

Por ese viaje, Sotacuro cobró $600.000 al día siguiente. Más tarde, su esposa contó que él se dio cuenta de la magnitud del hecho cuando vio las noticias: “Lo llevé al David por ahí. Este hijo de p… me mandó para esto”, le dijo antes de fugarse.

La Justicia sigue reuniendo pruebas para dar con “El Loco David”, quien continúa prófugo y es considerado uno de los principales responsables de la masacre.