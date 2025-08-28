El fiscal jefe de Puerto Madryn, Dr. Alex Williams, explicó que el fallo absolutorio se basa en una nulidad técnica debido a una supuesta violación del principio de congruencia, un concepto legal que implica que la acusación y el juicio se deben corresponder en sus elementos.

De todos modos, aclaró que se trata solo de la primera instancia y anunció que trabajarán en la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia.

El fiscal aseguró: "la acusación original contenía los elementos probatorios suficientes" y detalló que hubo un derrame de líquido crudo contaminante proveniente del procesamiento de langostino.

En ese punto, recordó que se había detectado “una conexión clandestina entre una cañería que vertía líquido contaminante directamente al mar, que fue corroborada con pericias, testimonios y evidencia visual documental”.

Williams relató que, pese a la evidencia, la jueza interpretó que la Fiscalía habría incluido elementos nuevos en el alegato de cierre que no estaban en la acusación original.

Asimismo, destacó que la prueba técnica determinó la peligrosidad ambiental del líquido derramado y que hubo indicios claros de reconocimiento de la situación por parte de responsables de la planta.

El fiscal subrayó que el impacto ambiental fue evidente con testimonios y filmaciones que mostraban líquidos naranjas y con olor nauseabundo saliendo al mar.

A su vez, lo diferenció de las pocas pesqueras que operaban en ese momento y que tenían sus líquidos tratados adecuadamente.

“ROL EXPECTANTE PERO AJENO DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES”

Sobre la repercusión social y ambiental, Williams dijo que en Puerto Madryn no se observaron manifestaciones ni intervenciones de organizaciones ambientales en el proceso, a las que calificó como “expectantes pero ajenas”.

Por otra parte, indicó que la multa estipulada por la legislación vigente es aún irrisoria y poco disuasiva, lo que requiere actualizar las normativas a la mayor brevedad posible.

SE APUNTA A NUEVO JUICIO CON OTRO TRIBUNAL

Williams explicó que la impugnación busca un nuevo juicio con otro tribunal para que se evalúe la materialidad del daño y se abran otras vías de reclamo administrativo.

Reconoció que la ley actual sobre líquidos peligrosos data de 1990 y que “el sistema legal requiere reformas para enfrentar —adecuadamente— este tipo de delitos ambientales”.

UNA MUJER TENÍA 55 PERRITOS SALCHICHAS HACINADOS

En otro tema que generó gran repercusión social, el fiscal se explayó sobre el caso que involucró a una mujer que fue denunciada por maltrato animal al poseer 55 perros —de raza salchicha— en condiciones deplorables de hacinamiento.

En ese aspecto, valoró que la unidad especializada en medio ambiente y maltrato animal intervino y que la fiscal designada para estos casos lleva adelante la investigación.

Williams describió que los perros estaban en caniles rudimentarios, jaulas precarias con condiciones deficientes de higiene, alimentación e hidratación. Incluso, había una perra recién parida y otras próximas a parir.

Williams aclaró que los perros no estaban registrados como criadero comercial y que no existía habilitación para tenerlos en una vivienda común.

Asimismo, indicó que la organización de Zoonosis Municipal colaboró para el resguardo de los animales e indicó que, si bien los perros serán destinados a hogares, se debe esperar la finalización del proceso judicial para poder disponer de ellos porque se generaron decenas de personas interesadas en adoptar a los animales.

Finalmente, Williams dejó en claro que ambos casos reflejan las dificultades legales, técnicas y sociales que enfrenta la ciudad en materia ambiental y de protección animal, que demandan legislación actualizada y una mirada judicial que pueda brindar respuestas a la comunidad acorde a la complejidad de ambas problemáticas.