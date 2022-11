El profesor de música del Jardín N° 406 de Comodoro Rivadavia se presentó ante la justicia acompañado de su abogado y se puso a disposición. Su representante legal, Daniel López, habló por primera vez sobre las más de 40 denuncias por abuso de menores contra su defendido.

López confirmó que “si bien hay varias denuncias, no han sido formalizadas. Si tenemos que hablar de lo que tenemos ahora, podemos decir que hay un abuso simple, que hasta puede determinarse en una condena sin cumplimiento de prisión preventiva”, afirmó.

"La condena social ya está. En el mejor de los casos que sea absuelto en estas acusaciones, ya perjudicaron su vida familiar, profesional, su trabajo. Es muy difícil recuperar eso”, sostuvo.

Sobre la postura de su defendido, indicó - en diálogo con Radiovisión - que “él atribuye esto a que pueden haber casos aislados en los cuales se puede haber dado una situación de abuso o de intento de abuso, que puede haber niños que puedan estar empezando a manifestarlo, pero no necesariamente tengan que ver con él”.

Asimismo, indicó que "puede ocurrir que en un sinfín de causas que hoy están surgiendo, que realmente exista el abuso de los niños y se pueda determinar si es intrafamiliar o extrafamiliar, y esto es muy importante remarcarlo.

“Hay que poder determinar si esta acusación despertó un número de causas que puedan finalizar con la protección de esos niños que sí fueron abusados y que no tienen ningún tipo de vinculación con este imputado. En las causas judiciales, las causas deben ser objetivas”, manifestó.

“El cliente me dijo que es totalmente inocente”, afirmó y reconoció que “no es fácil representar a una persona que tiene que tener certeza o convicción de si es inocente o no. Uno defiende derechos, no defiende personas. Por eso el imputado tiene los mismos derechos que tienen las víctimas de conocer la verdad y de estar a derecho de que eso se pueda resolver”, dijo.

Y aclaró que su cliente no ha sido detenido porque “el pedido de fuga no se dio ni se está dando porque el imputado estuvo a derecho permanentemente”. Y además, porque “en estos momentos no hay ninguna orden de detención porque no hay ningún elemento que así lo determine”.

EL TESTIMONIO DE LOS NIÑOS

El abogado del profesor de música indicó que ahora habrá que escuchar la versión de los niños y habrá que prestar mucha atención a lo que dicen. "A ellos no hay que preguntarles nada, ni decirles nada, hasta que no se determine el uso de la Cámara Gesell para poder lograr la declarar”.

“La palabra de los padres y la familia, y la desesperación que tienen, hacen inducir los dichos de los niños y eso se determina en la Cámara Gesell. Allí el profesional psicólogo tiene que determinar la veracidad del relato”, afirmó.

A continuación, López indicó “no voy a revelar ningún tipo de estrategia. Pero las primeras medidas son las de protección, no solo de los niños sino también de la persona denunciada, porque ¿qué pasa si la persona denunciada sufre algún tipo de daño y esto no permite la continuidad de la investigación? Por ejemplo”.

“Tenemos que ver que tanto el imputado como la víctima tiene derechos, y al imputado es al que más tenemos que cuidar para imputarle esta cantidad de delitos si es que así lo determina el MPF. Todavía estamos en etapa preparatoria de investigación, a fines a que después se pueda fijar la audiencia en virtud de que se puedan imputar las causas y tener su defensa”, explicó.

"Desde esta parte estamos totalmente de acuerdo con la investigación de fiscalía y estamos colaborando con lo que sea necesario para poder revelar la verdad"

Finalmente, sobre los pasos a seguir indicó que - en principio - se tiene que fijar una fecha de apertura de investigación, que es donde se formaliza la causa y a partir de ahí se puede fijar una fecha estipulada por los códigos de procesamiento de nuestra provincia de seis meses.

“Al cúmulo de denuncias se puede prorrogar hasta un año de acuerdo a nuestros códigos. Por eso la gente tiene que tener la paciencia suficiente para que la investigación se pueda llevar a cabo para ir acortando esos tiempos”, afirmó.