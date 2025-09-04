La provincia de Mendoza se encuentra consternada tras un nuevo femicidio ocurrido el pasado martes por la tarde en el barrio Buena Nueva, localidad de Guaymallén. Sandra Norma Sánchez, una mujer de 57 años, fue asesinada brutalmente a puñaladas por su expareja, Enzo Manuel Valdovino, en un hecho que desató gran conmoción social y movilizó a las fuerzas de seguridad y a la Justicia.

El trágico episodio se desencadenó en una vivienda ubicada en la calle Rópolo al 6500, cuando Valdovino se presentó en el domicilio con la supuesta intención de retirar algunas pertenencias tras la reciente separación de la pareja. La discusión, que inicialmente giraba en torno a la división de muebles propiedad de ambos, escaló rápidamente en un forcejeo violento y terminó con un ataque fatal contra Sandra Sánchez.

“Ya está, me la mandé”: mató a puñaladas a su ex tras una violenta discusión por los muebles

Testigos que viven en las inmediaciones relataron que, en medio del altercado, el agresor atacó a la víctima con un cuchillo en un movimiento que impactó en la axila izquierda, causándole una profunda herida que provocó una hemorragia grave. “Perdía mucha sangre, por la axila y la boca”, contaron vecinos que escucharon los desesperados gritos de Sandra y llegaron rápidamente a socorrerla.

LA FRÍA REACCIÓN DEL HOMBRE QUE MATÓ A SU EX ESPOSA

Un hombre que se encontraba cerca intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se aguardaba la llegada de una ambulancia, que sin embargo tardó más de media hora en arribar al lugar. Pese a los esfuerzos, la mujer perdió la vida en el lugar, ante la tristeza y el desconcierto de su familia, que llegó poco después, incluida su hija, quien presenció el fatal desenlace.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

La violencia del hecho y la frialdad demostrada por el agresor impactaron también al momento posterior al ataque. Según imágenes que se viralizaron en redes y medios locales, el femicida permanecía de pie en la puerta de la vivienda, observando con desdén cómo la víctima agonizaba en el piso. En ese contexto, se lo escucha decir: “Déjenla que se muera” y más adelante, con aparente resignación, afirmar “Ya está, no se puede hacer nada, si ya me la mandé”.

El atacante intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente detenido por la policía que llegó al lugar tras el llamado de los vecinos. Actualmente, se encuentra imputado por femicidio y alojado en una dependencia policial mientras avanza la investigación.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

El caso quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien ordenó la realización de protocolos exhaustivos de peritaje a cargo de la Policía Científica y expertos forenses con el objetivo de reconstruir la mecánica del crimen y reunir todas las evidencias posibles.

Según fuentes cercanas a la víctima, la relación de la pareja había terminado hace aproximadamente un mes, en medio de un clima de tensión y conflictos no resueltos que venían arrastrando desde hacía años. La disputa por los muebles y pertenencias en común fue el detonante que desembocó en la tragedia.

OCTAVO FEMICIDIO EN MENDOZA EN LO QUE VA DEL 2025

A sólo unos pocos días de la trágica muerte de Rocío Maricel Collado, en San Rafael —por la que fue imputado Yamil Yunes, quien fuera su pareja—, Mendoza volvió a ser escenario de otro crimen de características similares. En esta ocasión fue Sandra Norma Sánchez quien fuera víctima de —presuntamente— su expareja, Enzo Valdovino.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

La muerte de Sandra eleva a ocho el número de femicidios registrados en Mendoza durante 2025, superando los cinco casos de todo el año anterior, 2024. Las víctimas previas han sido: Antonia Falcón (60, Guaymallén), Alejandra Cuevas (48, Las Heras), Eliana Valeria Speziale (45, Junín), Verónica Magallanes (49, Ciudad), Carla Janet Del Souc (27, Rivadavia), Flora Inés Moyano (61, Las Heras) y Rocío Maricel Collado (30, San Rafael).