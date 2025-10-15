“De milagro no hubo muertos”: un conductor alcoholizado chocó tres motos en la Ruta 22

El siniestro vial se registró minutos después de la medianoche, alrededor de las 00.30, en uno de los tramos más transitados de la Ruta Nacional 22, entre Avenida Mosconi y calle Leguizamón, en la ciudad de Neuquén. Personal de Limpieza Urbana y del área de Tránsito municipal se encontraba trabajando en la limpieza y control vehicular cuando una camioneta pickup irrumpió a gran velocidad y embistió a tres motos de los inspectores que participaban del operativo.

El hecho desató momentos de terror y confusión entre los trabajadores que se encontraban sobre la calzada. Según el comisario Pablo Encina, jefe de la División Tránsito Neuquén, el conductor ignoró las señas de los inspectores y cruzó la zona de trabajo sin frenar.

Una inspectora resultó herida

El impacto afectó a tres motocicletas de servicio que estaban estacionadas sobre la banquina. Una de ellas, por efecto del golpe, alcanzó a una inspectora municipal, quien sufrió un fuerte golpe en una mano. De inmediato fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y, aunque inicialmente se temía una lesión grave, el diagnóstico médico descartó fracturas o heridas de mayor gravedad.

El comisario Encina destacó que, pese a la violencia del impacto, “no hubo heridos de gravedad de milagro”, ya que el personal se encontraba trabajando a pocos metros del punto del choque.

Tras provocar el siniestro, el conductor de la camioneta intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocos metros por efectivos policiales. Una vez detenido, se le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,63 gramos de alcohol por litro de sangre, más de tres veces el límite legal permitido para conducir.

El hombre, de 40 años, también tenía vencido el seguro obligatorio, por lo que se procedió al secuestro del vehículo, la retención de su licencia y su traslado a la Comisaría Segunda, donde quedó demorado a la espera de que la Fiscalía formule los cargos correspondientes.

“No hubo muertes de milagro”

El subsecretario de Protección Ciudadana, Francisco “Pancho” Baggio, se refirió al incidente a través de sus redes sociales y calificó el hecho como “un episodio de terror que pudo haber terminado en tragedia”. Baggio compartió imágenes del operativo y subrayó:

“No hubo muertes de milagro. Estaban trabajando los inspectores y el personal de limpieza cuando este irresponsable los embistió sin respetar nada”.

El funcionario destacó la labor del personal de tránsito y de los servicios de emergencia, y reafirmó la necesidad de endurecer los controles de alcoholemia y la seguridad vial en la capital neuquina.