Este sábado a la madrugada se registró un violento asalto en Neuquén. Un ladrón amenazó de muerte y le disparó a un conductor para llevarse su moto.

El episodio de inseguridad ocurrió cuando el hombre de 32 años regresaba a su casa después de un encuentro familiar, cuando fue abordado por los ladrones que dispararon para amenazarlo y llevarse su vehículo.

El robo ocurrió en el barrio Progreso de Neuquén, en la intersección de Av. del Trabajador y la rotonda de Gregorio Álvarez.

"Me pasó una moto muy cerca. Le di espacio para que pase, y me empezó a gritar el acompañante del motociclista", detalló el conductor.

A pocos centímetros de distancia, los ladrones apuntaron al joven con un arma, diciéndole que si no les daba la moto lo matarían. La víctima se paralizó, y los asaltantes dispararon para que les entregue el vehículo.

"El de atrás sacó un arma, me gritaba para que me baje de la moto que la tire... Yo frené y disparó para el costado en dirección a la calle. Fueron dos segundos. Cuando escuché el disparo tiré la moto y le dije que se la lleve... 'Caminá caminá para atrás' me dijo. Se subió a la moto y se fue", explicó el joven.

La moto robada es una Honda XR190 blanca, con detalles rojos, que el joven utilizaba diariamente para trasladarse a su trabajo en Cipolletti. El valor del vehículo asciende a 7 millones de pesos, por lo que este hecho impactará considerablemente en su vida diaria.