Este martes por la mañana se concretó la tercera jornada de debate oral y público, en razón de varios hechos acontecidos entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, en perjuicio de cinco víctimas, dos de ellas empleados policiales, que tiene como imputado a Mauricio Vázquez.

Varios fueron los testimonios receptados en la fecha, destacándose entre ellos el de un miembro de la Brigada de Investigaciones que intervino en el caso y el del padre, y a la vez víctima, de una de las damnificadas. Para el próximo jueves 13 se esperan los alegatos finales de las partes.

El primer testigo, un Oficial Inspector, para entonces miembro de la Brigada, recordó que en la época del hecho había denuncias por varios hechos de abuso de armas en la zona de quintas, lo cual motivó tareas de investigación y de campo. La ex pareja de la víctima, Vázquez, le efectuó un disparo con arma de fuego en la cabeza y todos los vecinos indicaban a Vázquez como el autor, recordó. Se realizaron varias diligencias de allanamientos, muchas con resultados positivos de armas, concluyó el auxiliar de la Justicia.

El segundo testigo, padre de una de las víctimas y a la vez víctima, recordó que el imputado Vázquez se junta con su hija, queda embarazada y tienen un hijo. Luego Vázquez empezó a andar mal, quedó detenido y salió agresivo. Le pide que se retire se su hogar y comienza el calvario. Piedras a toda hora, tiros y amenazas, que le iba a prender fuego su casa. Detallando el momento en que Vázquez efectúa un disparo con un arma de fuego y luego ve que su hija tenía una herida en la cabeza.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el tribunal colegiado de debate fue presidido por Raquel Tassello, e integrado por María Laura Martini y Ariel Tedesco, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Vázquez fue ejercida por Lilian Borquez, defensora pública.

Los hechos ventilados en debate:

El primer hecho ocurrió el 17 de noviembre de 2019, siendo aproximadamente las 20:00 hs., cuando Mauricio Ezequiel Vázquez se presentó afuera del domicilio de su ex pareja, sito en calle Bruno Pieragnoli al 1300 del Barrio Máximo Abásolo de Comodoro Rivadavia, para ver al hijo que tienen en común, menor de edad.

En tales circunstancias, y advirtiendo que Vázquez estaba evidentemente bajo los efectos de drogas, la víctima le dijo que en ese estado no podría llevarse a su hijo, a lo que Vázquez respondió diciendo que iba a ir a su casa y después iba a bajar a cagarla a tiros. Ante ello, la damnificada llamó a la Comisaría Seccional Séptima, tras lo cual Vázquez la escupió en la cara y se retiró del lugar antes del arribo del personal policial.

En función de lo ocurrido, el 17 de noviembre de 2019, la Dra. Verónica Andrea Pedrotti, Jueza de Paz, subrogando a la Jueza a cargo del Juzgado de Familia N° 1, decretó la medida de prohibición de acceso y acercamiento, incluidas las comunicaciones telefónicas y/o electrónicas de Mauricio Ezequiel Vázquez hacia la víctima, tanto a su domicilio como a los lugares de trabajo, estudio o cualquier otro donde desarrollen una actividad habitual, por el término de sesenta días. Dicha medida fue personalmente notificada.

No obstante, el 20 de noviembre de 2019, siendo aproximadamente las 22:00 hs., en clara violación a la medida cautelar referida, Vázquez se presentó afuera de la vivienda de la damnificada, y le dijo “Dame a mi hijo, hija de puta, o te voy a cagar a tiros”, para luego retirarse inmediatamente en dirección a su vivienda al ver que ésta tomaba su teléfono celular para llamar a la policía.

La medida cautelar ya referida fue complementada en fecha 6 de diciembre de 2019, por una nueva medida de restricción dictada por el Juez Eduardo Oscar Rolinho, en el marco de un Expediente que se tramita ante el Juzgado de Familia N° 1, en la que dispuso, en relación a la prohibición de acercamiento que ya pesaba sobre Vázquez, hacerla extensiva a su hijo, por el plazo de 60 días, otorgando los cuidados personales del niño en forma unilateral y exclusiva a la madre. Vázquez también fue personalmente notificado de esta orden el día 16 de diciembre de 2019.

El tercer hecho es del 1° de febrero de 2020, siendo aproximadamente las 17:30 hs., la víctima se encontraba en su domicilio junto a su padre, cuando Mauricio Vázquez se presentó afuera de la vivienda, y comenzó a insultar a su ex pareja, diciendo que era una puta de mierda, por lo que ella salió para enfrentarlo, y Vázquez la escupió en la cara y la quiso tomar de los brazos. Al advertir lo que ocurría, el padre de ésta salió a defender a su hija, le pegó dos cachetazos a Vázquez y le pidió que se fuera, pero éste le dijo: “qué te metés, te voy a cagar a tiros a vos y a tu familia, te voy a prender fuego todo, los voy a matar a todos ustedes”. Momentos más tarde, Vázquez regresó, y presuntamente con un arma de fuego, efectuó dos disparos al aire, tras lo cual huyó del lugar al advertir que se acercaban al lugar efectivos policiales a bordo de un móvil, que habían sido convocados por ex pareja. Finalmente, cuando observó que los uniformados se habían retirado, Vázquez volvió a amenazarlos exhibiéndoles un arma de fuego.

El cuarto hecho acontece el 7 de febrero de 2020, siendo aproximadamente las 00:30 hs., Mauricio Vázquez se presentó en el domicilio de su ex pareja, pidiéndole que retirara la denuncia que ella había radicado días antes, y ante la negativa de ésta, Vázquez le dijo: “entonces vos querés que empiece la guerra y así va a ser”. En ese momento, pasó un patrullero por las inmediaciones, por lo que Vázquez se dio a la fuga para no ser encontrado en el lugar. No obstante, alrededor de una hora más tarde regresó y comenzó a llamar a su ex pareja para que salga de la vivienda, tras lo cual extrajo un arma de fuego y con ella efectuó un disparo al aire. Al advertir la presencia del móvil, Vázquez comenzó a subir corriendo por la escalinata ubicada al final de la calle Bruno Pieragnoli, y una vez arriba, extrajo nuevamente el arma de su cintura, y efectuó disparos en dirección a los efectivos policiales que lo perseguían, sin lograr lesionarlos, tras lo cual se dio a la fuga.

El quinto hecho ocurre el día 21 de marzo de 2020, siendo aproximadamente las 16:30 hs., Mauricio Vázquez se presentó una vez más en el domicilio de su ex pareja, junto a sus dos hermanos, y desde afuera comienza a gritar. Ante ello, la víctima salió de su vivienda para pedirle a Vázquez que se vaya, previo tomar un cuchillo, porque había observado que Vázquez tenía un arma de fuego, y detrás de ella lo hizo su padre. Así, comenzaron a discutir, y Vázquez le dijo que nunca la iba a dejar tranquila, y que les dispararía a las piernas, tras lo cual extrajo un arma de fuego y efectuó un disparo al aire. Al escuchar el disparo, el padre de la víctima salió de la vivienda, lo que motivó que Vázquez y sus hermanos salieran corriendo en distintas direcciones. No obstante, Vázquez corrió detrás de ellos, extrajo el arma de fuego y efectuó tres disparos en dirección a su ex pareja, uno de los cuales ingresó en su cabeza, quedando alojado a la altura de la sien del lateral derecho.

Momentos más tarde, y encontrándose personal policial de la Comisaría Seccional Séptima en inmediaciones de la vivienda de la víctima, convocados por la madrastra de esta última, observaron a Mauricio Vázquez, quien se encontraba en la zona del cerro, a escasos metros de la vivienda de su ex pareja, por lo que al advertir que con su accionar Vázquez estaba desobedeciendo la orden dictada por la Jueza María Marta Nieto el día 7 de febrero de 2020, ascendieron al móvil policial y comenzaron su persecución, logrando aprehenderlo cuando se disponía a ingresar al domicilio de su abuela.

Estos hechos fueron calificados jurídicamente como: “Amenazas simples – tres hechos – (1º, 3º y 5º hechos), desobediencia a la autoridad – cinco hechos – (2º, 3º y 5º hechos), amenazas coactivas (2º hecho), amenazas agravadas por el uso de arma – tres hechos – (3º y 5º hechos), amenazas coactivas agravadas por el uso de arma de fuego, abuso de armas (4º hecho), y homicidio en grado de tentativa agravado por ser cometido mediante el uso de arma de fuego, por ser contra la persona con quien se mantuvo una relación de pareja y por mediar violencia de género (5º hecho), todo en concurso real”, en calidad de “autor” para Vázquez.