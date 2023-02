La Policía de Chubut, a través de la División de Búsqueda de Personas, refuerza la búsqueda de Diego Alejandro Barría, el hombre de 32 años que desapareció el sábado cerca de Rocas Coloradas.

En las últimas horas, su pareja Virginia Brugger, publicó unas sentidas palabras en sus redes sociales.

“Dale mí loco. No me dejes. Ruego a Dios que aparezcas pronto. Acá estoy esperándote. No me asustes así”, indicó la mujer, quien subió fotos junto a él en Facebook.

Además dijo: “Los nenes ya están preguntando por vos! No nos hagas esto, aparece, te estamos esperando”.

El hombre desapareció el sábado 18 de febrero por la noche, cuando salió hacia Rocas Coloradas en su cuatriciclo.

Este mismo día, personal policial, amigos y familires realizaron un rastrillaje y encontraron el vehículo destruído junto a su casco.

Diego Alejandro Barría de 32 años mide 1. 85 cm, es robusto, de cabello corto castaño tipo lacio, de tes trigueña y ojos color café.

Cuando desapareció vestía unas botas color naranjas, un jogging negro marca Fox, una remera y una campera blanca con identificación del trabajo “Viento del sur”. Además llevaba una mochila.

