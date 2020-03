TRELEW (ADNSUR) - El empresario de la estiba y la pesca de Puerto Madryn Héctor Omar “Cura” Segundo fue beneficiado con la prisión domiciliaria debido porque es diabético y está considerado dentro del grupo de riesgo en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.



El fallo que benefició a Segundo lo firmó el juez Enrique Guanziroli, titular del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia, quien en las últimas horas ya había beneficiado por razones similares a Néstor “Mota” Curiqueo (es asmático), otro conocido narco alojado en la Unidad 6 de Rawson.



Según el fallo del TOF de Comodoro, a instancias de un pedido de la defensa particular de Segundo, y con la anuencia de la Fiscalía Federal, le concede la prisión domiciliaria porque el estado del condenado es diabético, aunque de “tipo 1”, que significa que no es insulinodependiente, detalla Jornada este jueves.



La Unidad 6 de Rawson, donde se encuentra alojado el “Cura” cumpliendo una condena a 9 años por acopio de estupefacientes informó que Segundo es uno de los pacientes “de riesgo”, y que en caso de producirse un brote de la pandemia universal en dicho establecimiento sería una complicación tenerlo alojado allí.



"Se realizaron informes médicos correspondientes tanto por peritos de parte como por el profesional legista, los que corroboran las patologías que actualmente padece y que constituyen un riesgo mayor de presentar complicaciones, en caso de contraer COVID-19 y más ante la conveniencia de mantener distanciamiento social obligatorio en su vivienda”, añade el fallo.



Según dispuso la Justicia Federal, durante su detención Segundo no podrá salir ni ausentarse del domicilio por ninguna circunstancia, “excepto graves y urgentes motivos médicos atendibles, que debe acreditar y poner en conocimiento del Tribunal”.

A su vez, deberá acatar todas las previsiones que por emergencia sanitaria dicte la autoridad de salud nacional y “designará un referente que aportará número telefónico de contacto, no podrá abusar del alcohol, usar o tener estupefacientes o armas, ni cometer nuevos delitos y todo ello bajo apercibimiento de revocar el beneficio concedido”.



En Puerto Madryn, el arresto domiciliario de Segundo será supervisado mediante controles periódicos semanales a cargo de la autoridad de aplicación que corresponda, detalló el diario del valle.