El martes por la mañana, un fuerte choque en Allen dejó como saldo la muerte de un hombre. La víctima fue identificada como Santiago Luccioni, de 36 años, quien conducía un vehículo que impactó contra un camión en la calle Martín Fierro, entre la calle rural 4 y la Ruta 57.

Luccioni fue trasladado a General Roca para recibir atención en un centro de mayor complejidad, pero debido a la gravedad de sus heridas, falleció en horas de la noche.

Una familia golpeada por otra pérdida

La tragedia se volvió aún más dolorosa para su entorno: allegados informaron que hacía pocos días la familia había perdido a otro hijo por una enfermedad. El hecho sumió a Allen en la tristeza y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y condolencias.

Mensajes de despedida

En Facebook y otras plataformas, amigos y conocidos expresaron su pesar. “En tan poquitos días, dos hijos, cuánto dolor. Dios, mucha luz y mucha fuerza a esa familia. QPD Santi”, escribió una usuaria.

Otro mensaje, de un amigo de la secundaria, recordó sus años compartidos: “Amigo, no lo puedo creer… cada día nos íbamos juntos a la escuela, no puedo creer que te fueras así, Santi. Siempre tendré el mejor recuerdo tuyo”.