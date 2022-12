"Cuando lo dejé en mi casa estaba con vida": la madre de Lucio Dupuy declaró ante los jueces

El niño fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Este jueves su madre solicitó declarar en la 16ª jornada del juicio oral por el homicidio en el que ella y su pareja están siendo juzgadas por el crimen.

Frente al Tribunal de Audiencia, integrado por la jueza Alejandro Ongaro, y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, Magdalena Espósito Valenti recordó que aquella mañana dejó a Lucio “con vida” al cuidado de su novia, Abigail Páez, y que, “al día de hoy”, sigue “sin poder creer” lo que le ocurrió. Además, afirmó que a su hijo lo “llora en privado” porque es “más humano que hacerlo delante de personas que no lo conocieron”.

“Cuando lo dejé en mi casa, me saludó, estaba con vida (…) Al día de hoy sigo sin poder creerlo (…) A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. Yo a Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio, y dijeron un montón de cosas sobre mi supuesto rechazo a la maternidad”, dijo la mujer, de acuerdo a un comunicado difundido por el Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa.

Durante el testimonio de Valenti, su abogado defensor Pablo De Biasi, proyectó videos y fotos para mostrar cómo era la vida cotidiana de Lucio con su mamá.

La acusación del Ministerio Público Fiscal, representado en el debate por Verónica Ferrero, Mónica Rivero y Marcos Sacco, contra la madre de Lucio es “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía”.

En tanto, Páez, quien es defendida por la abogada Silvina Blanco Gómez, se encuentra imputada por el mismo delito, pero sin el agravante de ser la ascendiente.

La semana pasada, Páez declaró ante el Tribunal y dijo que su intención “jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo”, que lo “extraña mucho”, y que lo ocurrido le “duele en el alma”. Luego, detalló todo lo que hizo el día del crimen y concluyó la declaración.

Por la audiencia de este jueves, antes de la declaración de Espósito Valenti, pasaron otros tres testigos que dieron su testimonio frente a los magistrados.

Una de ellas fue una familiar de la madre de Lucio –que estuvo acompañada por la trabajadora social Andrea María López, de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos– quien hizo referencia a la relación de la acusada con Christian Dupuy –padre de Lucio– antes y después del nacimiento del niño. Otra testigo fue una abogada, que brindó detalles sobre cómo se gestó el convenio de cuidado personal que acordaron Espósito Valenti y una tía paterna -que hasta ese momento tenía la tutela de Lucio- para que el niño fuera a vivir con su madre a Santa Rosa a mediados de 2020.

En ese contexto, el abogado defensor de Espósito Valenti, Pablo De Biasi, consultó a la letrada si existió alguna objeción con respecto a ese acuerdo por parte de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes de General Pico o de algún organismo vinculado a Niñez. También quiso saber si la acusada impidió que los abuelos paternos visitaran a su nieto en Santa Rosa.

Por otro lado, prestó testimonio un farmacéutico que se desempeña en la posta sanitaria del barrio Aeropuerto de la capital pampeana, con la sola intención de que reconociera un informe oficial.

Hasta ahora, ya declararon 71 de los 105 testigos que se preveían. Según la agencia de noticias Télam, fuentes judiciales adelantaron que quedan dos audiencias para que concluya esta etapa del debate, por lo que el próximo martes 20 de diciembre se escucharán a los últimos testigos, mientras que el jueves 22 de diciembre será el turno de los alegatos.

El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se lleva a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, hasta donde las acusadas fueron trasladadas procedentes de la Penitenciaría N° 1 de San Luis, donde cumplen sus prisiones preventivas. Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y que el deceso se produjo por una “hemorragia interna”, producto de las agresiones.