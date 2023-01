A sólo dos días del veredicto final a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez por el crimen de Lucio Dupuy, se filtraron chats sobre la disputa por la tenencia del niño.

Según informó Radio Mitre, los mensajes son del año 2020. Allí Lucio vivía con sus tíos paternos en General Pico, La Pampa.

Una conversación que data del 25 de febrero de ese año, Christian Dupuy le escribe a la mamá del niño: “Yo te estoy hablando bien. A Lucio jamás le faltó la cuota alimentaria que yo te daba”.

“Soy la madre, por eso sé muy bien que conmigo va a estar bien. Como cuando lo dejé con ellos , lo dejé porque sabía que iba a estar mejor que conmigo”, respondió Espósito Valenti.

Además, agregó: “Si ustedes se ponen en contra, es un tema de ustedes. Yo también estoy re tranquila de que Lucio va a volver conmigo. No tengo más nada que hablar. Suerte".

Por su parte, el padre del nene, cuestiona a quien tiempo atrás había sido su pareja: “La vamos a arreglar bien Magui, ¿entonces para qué pedís un video de mi hermano? ¿Para qué ponés un escudo de mentira que yo te quise pegar? Lucio va a estar con ellos o conmigo... ojalá tengas suerte, pero no la vas a tener fácil”.

“Magui vos firmaste papeles. El día que quieras a Lucio tenés que cumplir con las condiciones. Un trabajo estable, un hogar para Lucio y un montón de cosas más. No te va a ser fácil. Ellos no te lo van a dar así como si nada. El nene no es un paquete para tenerlo de acá para allá”, añadió Christian Dupuy.

Sin embargo, la mamá de Lucio, aseguró que todas esas condiciones ya las tenía. “Por eso, quiero que vuelva conmigo. Y en ningún lugar va a estar mejor que conmigo”, sostuvo.

Por último, su padre insistió: “Y, ¿cómo sabés que va a estar mejor? Él ya tiene sus cosas, su pieza, sus amiguitos de jardín. ¿Estás segura de que querés que Lucio pase por todo de nuevo?”.