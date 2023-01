Este martes, se lleva a cabo la séptima jornada del juicio a los rugbiers, acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa. En esta audiencia, revelaron los chats de los jóvenes durante antes y después del crimen.

Según Minuto Uno, fueron presentados a partir de la declaración -que comenzó el día lunes 9 de diciembre- de Pablo Laborde, secretario del Ministerio Público Fiscal y quien es el responsable de realizar la reconstrucción del caso.

Qué decían en los chats

Laborde, dijo que comenzaron con el celular de Matías Benicelli y explicó que fue corroborado porque “estaba asociado a la cuenta de Gmail con su nombre y apellido" y en dos días "hizo 5735 movimientos”.

Luego, tras la consulta de Fernando Burlando-defensor de la familia Báez Sosa- acerca de la palabra “movimientos” el secretario del Ministerio Público Fiscal afirmó que se trataba de “mensajes, fotos, ubicaciones, todo lo que se puede hacer con un teléfono y que quedó registrado en orden cronológico".

"Yo aislé los movimientos que generó el usuario”, agregó.

Por otra parte, dijo que Benicelli, junto a todos los rugbiers formaba parte de un grupo de WhatsApp, llamado “Delboca3” y allí se enviaron mensajes antes y después del asesinato de Fernando.

En este sentido, se pudieron ver los mensajes de Enzo Comelli a las 03:33 horas, donde dijo, “estamos en la barra”. Después, Máximo Thomsen, a las 3:48 horas escribió "vengan estamos re instalados".

Casi una hora después, a las 04:45 horas, llegó el mensaje de Lucas Pertossi hablando del asesinato de Fernando Báez Sosa. “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos, está la policía, llamaron a la ambulancia... Caducó”, dijo el rugbier.

Por su parte, Ciro Pertossi, a las 06:06 horas, pidió hacer silencio y dijo “no se cuenta nada de esto a nadie”.

Por otro lado, se reveló un chat Juan Pedro Guarino. Él joven había quedado detenido pero luego fue sobreseído de la causa. En los chats revelados por Laborde, se ve una conversación que tuvo con su novia.

Guarino envío una foto desde McDonald's a las 06:21 horas y dijo “esta noche fue rara, no me siento bien. Lo único que necesito es tenerte a vos en la vida, no dejes de hacerme el pibe más feliz del mundo”.

Luego su novia, respondió al mediodía y le envió una captura de una foto de un diario con la noticia de la muerte de Fernando y preguntó, “no fueron ustedes, ¿no? Estoy preocupada”.

Por otra parte, el celular de Ciro Pertossi no se identficó mensajes con sus amigos. Sin embargo, si charló con una chica a als 05:00 horas, a la cuál le comentó que “nos sacaron, nos agarró la policía y nos soltaron”.

La mujer respondió y dijo: "What, ¿¿qué??" y Pertossi, agregó: “Cuando volvamos les contamos”. Sin embargo, la chica les pidió no hacer “cagadas”.

Además despues tuvo otra charla con una mujer llamada Ana. “Ciro, contestame. Ya sé que estabas durmiendo perdón. Machu y Enzo mataron un pibe”, dijo la joven, refiriéndose a Máximo Thomsen y Enzo Comelli.

"Estamos bien todos. No pasó nada, no te preocupes", explicó Pertossi.

Lo mas llamativo es que Ciro, antes de ser detenido, buscó en Google “Villa Gesell Pelea”, siete veces.

Respecto al celular de Lucas Pertossi, se reveló un video que filmó a las 04:38 horas y el mismo fue enviado al grupo “Los Locos” a las 04:41 horas.

Allí recibió dos audios pero por el sonido del boliche no pudieron ser identificados.

Luego, Blas Cinalli le envío una foto junto a dos jóvenes y Pertossi le respondió, “yo lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores”.

Por último, el teléfono de Cinalli. Allí se observó capturas de un chat del grupo “El club del Azote”. A las 05:08 horas, sostuvo “nos peleamos, ganamos contra unos chetos, los rompimos. Nos vamos al centro a premiar”.

Tras ese mensaje, recibió una respuesta que decía, “representá a Zárate, guacho”. Luego, Cinalli agregó, “había un rubio que estaba agarrado a mi tobillo".

En ese grupo, a las 06:47 horas, una persona preguntó: “¿Qué onda Blas, se dieron masa?” y el rugbier se jactó de lo sucedido y mencionó, “dos convulsionaron, a uno lo mandamos al hospital, sin signos vitales”.

“Le dimos murra a uno con el Perto, lo recargamos a palos, pero mal. Vinimos corriendo a casa”, dijo Cinalli, más tarde en el grupo

un integrante del grupo de WhatsApp le preguntó, “¿estás mamado, amigo?” y Blas respondió, “sí, desde la tarde”.