“Caleta ya no es la de antes”: el alerta de una madre luego del intento de secuestro de su hijo de 17 años

Un adolescente de 17 años sufrió un intento de secuestro por parte de un hombre que actualmente está siendo intensamente buscado por la Policía. El agresor lo amenazó con un arma de fuego y lo obligó a subir a su automóvil. La madre del joven relató lo sucedido luego de realizar la denuncia correspondiente en la comisaría.

El intento de secuestro ocurrió el pasado domingo por la tarde en la ciudad de Caleta Olivia. De acuerdo con la denuncia presentada por la madre, el atacante forzó al joven a subir a un auto —presuntamente un Renault Clio color rojo— bajo amenazas con una pistola.

Una vez dentro del vehículo, el hombre lo tocó en una pierna y se acercó a olerlo. Mantuvo al menor retenido durante aproximadamente 20 minutos y luego lo dejó bajar en las cercanías de la Escuela N° 74. Fue en ese momento que el chico logró comunicarse con su madre para pedir auxilio.

El adolescente fue abordado a tan solo dos cuadras de su domicilio, y el caso ha generado gran conmoción en la comunidad de Caleta Olivia. La investigación está a cargo de la Comisaría Quinta y la División de Investigaciones, que se encuentra revisando las cámaras de seguridad para dar con el responsable.

Valeria, la madre del menor, compartió un video en sus redes sociales para dar a conocer lo sucedido y advertir a los vecinos.

“Lo apuntaron con un arma”

“Mi hijo tuvo un intento de secuestro. A dos cuadras de casa, lo apuntaron con un arma desde un auto y lo obligaron a subirse. Gracias a Dios no le pasó nada”, dijo al señalar que “es un tipo medio gordo y morocho”

“Quiero advertirle a la gente que Caleta ya no es la Caleta de antes”, agregó en su mensaje. “Mi hijo no quiere que le pase a otro, por eso lo hago público”.

“Muchos más datos no tenemos. Ojalá haya cámaras de seguridad. Hay que esperar. Agradecemos la atención de la comisaría”, agregó la mamá.

“Es un auto rojo, chiquito, y el conductor anda armado. Tengan mucho cuidado”, pidió la mujer.

“Es mi único hijo. Siempre fuimos los dos y salimos adelante juntos. Es mi vida. Él está tranquilo ahora, pero fue horrible la situación. Le pararon un auto al frente y le apuntaron con un arma, obligándole a subirse y se lo llevó. Dijo que lo olía, no lo tocó por suerte, pero después le atacó un ataque de ira y reaccionó, y le dijo que se bajara”, contó.