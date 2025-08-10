Buscan a una adolescente de 17 años vista por última vez en Comodoro Rivadavia
La División Búsqueda de Personas difundió un pedido de localización para encontrar a Abigail, desaparecida el 9 de agosto en la zona de Fracción 15.
La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Abigail Agostina Muñoz Moraga, de 17 años.
La joven fue vista por última vez el pasado 9 de agosto de 2025 en inmediaciones de Fracción 15.
Según la información oficial, la joven mide 1,50 metros, es de contextura delgada (45 kilos), tiene tez blanca, cabello rubio, lacio y medio corto, y ojos marrones claros.
Cualquier información que pueda ayudar en su búsqueda puede ser comunicada a la División Búsqueda de Personas al (297) 154-082600, o bien a los números de emergencia 101/911 o a la comisaría más cercana.
En el momento de su desaparición vestía una campera roja o negra, un jean celeste clarito, y zapatillas blancas con detalles en negro.