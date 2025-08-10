La División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Abigail Agostina Muñoz Moraga, de 17 años.

La joven fue vista por última vez el pasado 9 de agosto de 2025 en inmediaciones de Fracción 15.

Según la información oficial, la joven mide 1,50 metros, es de contextura delgada (45 kilos), tiene tez blanca, cabello rubio, lacio y medio corto, y ojos marrones claros.

Cualquier información que pueda ayudar en su búsqueda puede ser comunicada a la División Búsqueda de Personas al (297) 154-082600, o bien a los números de emergencia 101/911 o a la comisaría más cercana. Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

En el momento de su desaparición vestía una campera roja o negra, un jean celeste clarito, y zapatillas blancas con detalles en negro.