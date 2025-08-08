La madre de Micaela Ortega, asesinada en el 2016 cuanto tenía 12 años, y cuyo caso impulsó la ley para prevenir el grooming, denunció que el hombre condenado a prisión perpetua le había enviado mensajes a través de las redes sociales, en la que le solicitó que lo perdonara por lo que había hecho.

El mensaje fue recibido en las últimas horas por Mónica Cid, madre de la menor, a través del Messenger del perfil de Jonathan Luna con el nombre de Jon Jony, en el que le señalaba: “Espero que hoy pueda perdonarme. Hoy estoy pagando mi error”.

“Me generó una mezcla de bronca, desazón y miedo”, expresó la mujer al señalar que dicha situación “fue terrible” y que “nunca pensé que me iba a tocar a mí, todos los años con algo me sorprende”, expresó Cid a la prensa .

La madre de Micaela Ortega, quien vive en Bahía Blanca, agregó que es “indignante, que todavía tengo que estar luchando por esto mientras que nosotros estamos condenados de por vida”.

Por su parte la abogada de la mujer, Fernanda Pettersen, dijo que tras tomar conocimiento del hecho se presentó un escrito ante el Juzgado de Ejecución de Bahía Blanca con el fin de que ·"se requisara su celda, que no tuviera más celular y por este contacto directo con Mónica se lo sancionara".

“En manos de Jonathan Luna un teléfono celular no solamente que genera estas situaciones de daño, de vulneración con Mónica o cualquier integrante de su familia sino que es una posibilidad de que vuelva a cometer el mismo delito”, afirmó la letrada.

LA CONDENA CONTRA EL ASESINO DE MICAELA

Luna fue condenado por el Tribunal en lo Criminal 2 de Bahía Blanca en el 2017 por homicidio triplemente calificado por haberse cometido sobre una mujer mediando violencia de género, por alevosía y para ocultar otros delitos por no haber logrado el fin e intención que guiaba su conducta de cometer un delito contra la integridad sexual, en concurso real con los delitos de acoso sexual tecnológico y robo.

La menor había desaparecido el 23 de abril del 2016 luego de haberse encontrado con Luna, quien la engañó a través de las redes sociales donde se hacía pasar por una mujer hasta que fue encontrada el 28 de mayo con su cuerpo golpeado y estrangulado en las afueras de Bahía Blanca.

