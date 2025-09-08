El pasado domingo por la mañana se confirmó la condición de prófugo de Richard Felipe Soazo, integrante de la conocida banda Bin Laden. A pesar de que en primera instancia no se aclararon las circunstancias de su desaparición, este lunes por la mañana se difundió la estrategia que utilizó Soazo para fugarse, lo que llevó a que la policía esté en alerta máxima.

Según los registros judiciales, esta situación marca un quiebre con el buen comportamiento que Soazo había mantenido hasta ahora. El joven de 26 años, involucrado en robos, balaceras y persecuciones, se encontraba bajo el régimen de salidas transitorias, una medida de progresividad dentro del sistema penitenciario destinada a preparar al interno para una eventual reinserción.

BIN LADEN NO REGRESÓ A LA U11 Y ES BUSCADO INTENSAMENTE EN NEUQUÉN

El comisario Claudio Rodríguez, a cargo de la Unidad 11 (U11), explicó en diálogo con LMN que Soazo estaba incorporado dentro de un proceso de confianza que el Poder Judicial otorga gradualmente a los internos. Inicialmente, Soazo tenía salidas transitorias bajo tutela: una persona debía responder ante la Justicia para buscarlo y devolverlo si no se presentaba. Sin embargo, con el tiempo, Soazo pudo salir y volver solo, con salidas cada mes o cada dos meses, que luego aumentaron a dos por mes bajo palabra de honor.

Este progreso mostraba una mejora constante en la conducta del joven, pero el fin de semana pasado su situación dio un giro inesperado. El pasado sábado, Soazo salió de la U11 a las 9 de la mañana, como estaba permitido, pero no regresó en el horario fijado, que era a las 20. La institución preventiva comenzó a investigar su ausencia, consultando con la policía, ya que la no presentación podía deberse a una emergencia médica o a alguna otra circunstancia excepcional.

El comisario Rodríguez señaló que, aunque algunos internos pueden no volver debido a descompensaciones u otras situaciones especiales, en este caso la Comisaría 18 visitó el domicilio declarado por Soazo y llamó a sus teléfonos de contacto sin éxito. Estos hechos indicaron que Soazo no tenía intención de regresar, lo que llevó a que se emitiera un pedido de captura y a que la policía esté en alerta para localizarlo.

La fuga de Soazo tuvo implicancias legales inmediatas. El comisario aclaró que esta situación de incumplimiento es grave y desvirtúa la progresividad de su pena, que se encontraba en etapa de solicitud de libertad condicional. “Ahora perdió todo voto de confianza y, si vuelve a ser capturado, enfrentar la libertad condicional será sumamente difícil”, afirmó Rodríguez.

LOS GRAVES ANTECEDENTES DE RICHARD SOAZO

El caso de Richard Soazo tiene antecedentes familiares y judiciales que lo identifican como una figura conflictiva dentro del mundo delictivo. Tiene un hermano detenido y una hermana, Jesús Belén Soazo, que cumple desde 2024 una condena de 11 años de prisión efectiva por homicidio.

En 2020, Richard Soazo fue condenado a 7 años y 6 meses por su responsabilidad en varios robos a estaciones de servicio. Fue declarado culpable de cinco robos calificados por uso de arma de fuego, aunque no se pudo acreditar su aptitud para disparar, en calidad de coautor. También fue condenado por atentado contra la autoridad agravado y por portación ilegal de arma de fuego, esta última como autor.

Los robos que se le atribuyen datan de agosto de 2019, cuando en un solo día asaltó dos estaciones de servicio: una ubicada en la esquina de Antártida Argentina y Collón Cura, y otra en Axión de Chaneton y Planas.

Además, Soazo fue protagonista de una violenta persecución y balacera vinculada a un episodio ocurrido el 19 de agosto de 2019. Ese día, junto a un cómplice, Juan Vázquez, fue perseguido por personal policial desde la calle José Fava hacia la ruta 22. Ambos ignoraron un control policial y, durante la persecución, Soazo efectuó al menos un disparo hacia los efectivos de tránsito. A raíz de la maniobra peligrosa, Vázquez perdió el control de la moto, por lo que ambos cayeron y fueron detenidos por otros agentes que llegaron en refuerzo.

Este historial delictivo convierte a Richard Soazo en un prófugo de alto interés para las autoridades, que intensifican los esfuerzos para su captura inmediata y para restringir cualquier posibilidad de reincorporación a la libertad condicional.