"Cada vez que vas a Rawson por Ruta 7 en esa curva y en los tamariscos arriesgás la vida", aseguró Hugo Orrego quien todas las semanas viaja de Trelew a la capital en bicicleta para buscar los cartones de Telebingo y también entrena para competir en las carreras.

El desgraciado accidente que protagonizó el ex ministro de Seguridad, Leonardo Das Neves, con un ciclista en la Ruta 7, hizo que muchos competidores y trabajadores que dependen se movilicen preocupados por las condiciones de seguridad en las rutas, caminos y en las calles de las ciudades valletanas.

Orrego, quien hace el mismo trayecto en la ruta que el ciclista atropellado por Das Neves, advirtió que la zona donde ocurrió el accidente es un peligro mortal para cualquiera. "El tamarisco te robó la banquina; está en el automovilista si en esa curva aprieta el acelerador o no; es todo un tema", dijo.

El ciclista describió que cada vez que pasa por ese sector de la Ruta 7, "bajo la velocidad, miro para atrás y empiezo a pedalear desesperado; voy por la línea blanca porque con los tamariscos ya no hay banquina. Arriesgas la vida unos 400 o 500 metros y es un alivio cuando terminás de pasarlos".

Orrego comentó que le ha tocado vivir momentos de peligro en ambas rutas de Trelew a Rawson, ya que hay automovilistas que no toman consciencia. "Hay camioneros que son piolas, te tocan bocina y te hacés a un lado, y cuando pasan le levantás el pulgar y te van mirando por el espejo. Y tenés el automovilista que te pasa finito y juega a asustarte. Una vez una Toyota blanca en la Ruta 25 me pasó que si me toca me tira al carajo y no la estaría contando", sostuvo.

FALTA DE CONTROLES

Por otro lado, Orrego dijo que aunque a muchos ciclistas que van a trabajar les moleste, las autoridades de Tránsito deberían pararlos y obligarlos a que cumplan con las normas de seguridad.

"Cuando empecé a andar en MTD me caí, golpee la cabeza con el asfalto me quedó un bollón y tomé consciencia que tenía que usarlo siempre. Hace falta que paren a los ciclistas en el centro de Trelew y le pregunten por qué no usa casco, y si cuando gira a la derecha levanta el brazo para indicarle al automovilista. Si vengo en contramano nadie me llama la atención, nunca sonó un silbato ni me paró nadie", concluyó.