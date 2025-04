El crimen del peón rural Pedro Segundo Quilodrán (43), cometido el 16 de marzo en una estancia de Ricardo Rojas, conmocionó a quienes compartían con él la pasión por los caballos, las jineteadas y el ambiente campero.

Todo ese sentimiento se vio condensado en un sentido homenaje realizado por Iván Huenchuman y “Paya” Estevez, dos payadores chubutenses que recordaron a Quilodrán con una letra que emocionó a la familia de la víctima.

“Tengo la última primicia, que anda pidiendo justicia el alma de Quilodran”, afirma el primer verso de la payada publicada por el hermano del peón rural, acompañada de imágenes que lo muestran rodeado de caballos.

“Eso es cierto camarada, hombre que cruzó mil leguas, tras el rastro de las yeguas, hablando esas campereadas, quien soportó las heladas, sufrió el apretón de un potro y ha de comprender vosotros, en la noche de este día, anda vivo todavía en el alma de nosotros”, agregan los payadores.

En otro fragmento, lamentan su partida. “Ante público testigo, eso me causa emoción. Y hasta explota un lagrimón porque aquel loco es mi amigo. Por eso es que lo bendigo, poniendo una inspiración, elevando una expresión en Chubut y sus terrenos, ha quedado un criollo menos palpitando el corazón”.

Por último, lo recuerdan con la felicidad en la que se lo ve en muchas de las imágenes compartidas por su familia. "Una sonrisa grandota ya quedará en la memoria, de aquel pedazo de historia que dentro del alma borbota, lo mismo que un par de botas en yunta vamos a pedir, un apaluso ha de surgir de todos los que ahí están, porque Pedro Quilodran no ha muerto ni va morir".

La familia de Quilodran agradeció a los autores de la payada a través de las redes y reiteró el pedido de justicia. “Te extraño todos los días hermano querido, siempre te llevaré en mi corazón, con tus locuras y tu sonrrisa grandota que siempre llevabas. Que se haga justicia y descanse en paz. Siempre en nuestros corazones y en el ambiente campero siempre te recordarán”, publicó Francisco Quilodran al compartir el video.

UN DETENIDO POR EL CRIMEN

Por el asesinato de Quilodran fue detenido Carlos Omar Llaipen, de 66 años. Según los investigadores, el 16 de marzo, a unos 50 kilómetros de la localidad Dr. Ricardo Rojas, el imputado le disparó a la víctima con un rifle calibre 22 con mira telescópica, causándole la muerte.

El móvil del ataque aún no fue clarificado. “Sólo Llaipen tiene la respuesta en su cabeza, porque hasta el momento no dio una explicación de por qué lo hizo”, afirmó la fiscal del caso, Andrea Vázquez, en diálogo con Infobae.

Aunque la investigación tiene un plazo de seis meses, Vázquez ya cuenta con algunos indicios clave. “Para nosotros no es accidental porque si vos matás a alguien, no lo vas a dejar tirado ahí. Y más si fue accidental. No lo vas a dejar tirado ahí desde el domingo que ocurrió el hecho hasta que lo encuentran unas terceras personas al otro día. Vas a ayudarlo, vas a buscar ayuda. Hay un montón de cosas que podés hacer y que te lo marca la la lógica. Mostró un total desprecio por la vida”, agregó la funcionaria judicial.

Además, afirmó que la víctima recibió el disparo mientras su moto estaba en movimiento, lo que demostraría además una clara experiencia y habilidad del imputado en el manejo de armas.