La reconocida periodista Carmela Bárbaro fue víctima de un violento robo en su departamento ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde, mientras Bárbaro se encontraba cenando junto a su hijo en la casa de su madre. Al regresar, encontró la puerta de su vivienda barreteada y el departamento completamente revuelto, con varios objetos de valor sustraídos.

LE DESVALIJARON LA CASA A LA PERODISTA CARMELA BÁRBARO

Según contó la propia periodista en comunicación telefónica con el programa televisivo donde trabaja, el ingreso a su vivienda se realizó forzando la puerta del octavo piso en el que vive.

La Policía le explicó que este tipo de robos se repite los domingos porque no hay encargado en el edificio, una situación que convierte a esos días en una oportunidad para los delincuentes. Bárbaro expresó estar segura de que el robo no fue improvisado ni al voleo, sino que los ladrones tenían información previa, ya que sabían que no estaba en su casa y que tardaría en regresar.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Los ladrones se llevaron muy pocas cosas, en su mayoría buscando dinero. Entre los objetos sustraídos estuvieron una consola PlayStation, el celular de su hijo, algunas joyas de oro, y el anillo de compromiso del abuelo de su ex pareja, Gerardo Rozín. Además, destacaron el hecho de que los delincuentes retiraron algunos artefactos de iluminación, posiblemente en busca de escondites para dinero, dejando claro que tenían un propósito específico.

Bárbaro comentó que desconoce cómo ingresaron al edificio pero aseguró que la puerta de su departamento quedó marcada por la fuerza con la que entraron. "No sé cómo entraron abajo pero sí arriba porque la puerta está marcada. Nadie escuchó nada porque no había destrozos, había desorden. Todos los cajones, los papeles, el baño, el freezer...", agregó.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Consultada sobre las cámaras de seguridad, la periodista lamentó que, aunque en la casa había una cámara, esta también fue sustraída por los delincuentes. La Policía Científica está investigando el caso y, por las imágenes que posee Bárbaro, se sabe que los ladrones usaban guantes y tenían el rostro cubierto, lo que dificulta su identificación.

Además del daño material, Carmela Bárbaro comentó que uno de los aspectos más dolorosos fue el impacto psicológico en sus hijos. Estaba con su pequeño cuando llegó y se dio cuenta de inmediato, por lo que no lo dejó entrar al departamento y llamó a la policía antes de ingresar.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Bárbaro reveló que también se llevaron dinero que le habían regalado a su hija por sus 15 años: "Todo lo que tenía eran 200 dólares que le regalaron a mi hija por su cumpleaños hace un par de semanas".

El episodio pone nuevamente en foco la problemática de inseguridad en la Ciudad de Buenos Aires, especialmente en zonas donde los edificios carecen de encargado los fines de semana, lo que facilita la acción de delincuentes que aprovechan esos momentos para robar.

El caso tuvo amplia repercusión mediática. Karina Mazzocco, conductora de “A la Tarde”, comentó al aire: “Dicen que hasta los artefactos de iluminación le sacaron de la casa buscando plata"., mientras que el panelista Luis Bremer sentenció que “parece que la Ciudad de Buenos Aires es tierra de nadie”, haciendo referencia a la frecuencia con la que ocurren este tipo de hechos en la capital.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

Por último, se conoció que Carmela Bárbaro permanece bajo acompañamiento policial mientras sigue la investigación en curso.