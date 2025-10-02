“Algo pasó...”: viralizaron escandalosos chats y audios de una de las detenidas por el triple crimen en Florencio Varela

Tras la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y Matías Agustín Ozorio, la investigación por el triple femicidio ocurrido el 19 de septiembre en Florencio Varela sigue en curso.

Se conocieron mensajes y audios enviados por Magalí Celeste González Guerrero a su madre adoptiva, donde reconoce responsabilidad en los hechos y solicita borrar comunicaciones. La mujer, de 28 años, fue una de las primeras arrestadas en la causa tras ser encontrada en un hotel alojamiento. Actualmente se encuentra detenida en la cárcel de Melchor Romero.

González Guerrero vivía en la vivienda donde ocurrieron los crímenes junto a su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, también detenido. Según consta en la causa, los mensajes enviados a su madre datan del 23 de septiembre, horas antes de que los cuerpos fueran hallados en la denominada “casa del horror”. En los textos, la mujer pidió borrar conversaciones al advertir la presencia policial: “Mamá, borrá las conversaciones, por favor”.

Una testigo declaró que Magalí Celeste admitió a su madre adoptiva: “Me mandé una cagada, está la Policía en casa, algo pasó en casa”. La misma persona agregó que la detenida estaba “llorando y angustiada” y planeaba “darle solución al problema” tras hablar con alguien. Posteriormente, ambas se dirigieron al centro de Florencio Varela mientras la vivienda ya estaba rodeada por efectivos policiales.

Los audios aportados a la causa muestran la preocupación de González Guerrero. En uno de ellos pidió: “Mamá borrá las conversaciones, por favor, necesito unas horas porque, si voy sola, voy a pagar el plato de todo si me entrego. El jefe se va a enterar y chau Celeste. Necesito acomodarme con él. No te voy a hablar más hasta dentro de unas horas”. En otro mensaje expresó: “Tengo que ir sola y no quiero ir sola, no puedo ir sola. Él no va a ir. Tengo que arreglar esto. Dame unas horas, por favor, y vos no sabés nada. Borrá todo ya, borralo”.

Hasta el momento, nueve personas fueron detenidas en relación con el triple femicidio. En la cárcel de Melchor Romero se encuentran:

Magalí Celeste González Guerrero y Miguel Ángel Villanueva Silva.

Andrés Maximiliano Parra, 18 años.

Iara Daniela Ibarra, 19 años.

Entre las capturas recientes están:

Tony Janzen Valverde Victoriano (“Pequeño J”), detenido en Pucusana, Perú.

Matías Agustín Ozorio, arrestado en Lima, Perú.

Víctor Sotacuro Lázaro, detenido en Villazón, Bolivia.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, aprehendida por acompañar a su tío la noche de los crímenes.

Ariel Giménez, imputado por participar en la ocultación de los cuerpos.

La investigación continúa abierta, con pericias, análisis de comunicaciones y recolección de pruebas para determinar la participación de cada detenido en el triple crimen.