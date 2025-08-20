«Abrí el celular y encontré fotos»: el macabro relato de la madre de una víctima de grooming en la Patagonia

Un joven de 19 años fue detenido en Cipolletti acusado de grooming, tras una investigación iniciada en Quilmes, provincia de Buenos Aires. Según la causa, el acusado contactó a un niño de 9 años a través del videojuego Roblox y le pidió fotos íntimas a cambio de monedas virtuales.

El operativo se realizó en una vivienda de la calle Castelli, en el barrio Del Trabajo. All�� se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento y una consola de videojuegos, elementos que serán peritados en el marco de la causa.

“Fue un shock”: el relato de la madre

Eleonora, madre del niño, relató el momento en que descubrió la situación. “Me entero a la mañana porque el teléfono de mi hijo empezó a sonar. Cuando lo revisé, encontré una conversación que había arrancado en TikTok y había pasado a WhatsApp. Esta persona le ofrecía monedas y personajes de Roblox a cambio de fotos o videos íntimos. Mi hijo, que tiene 9 años, llegó a enviar un video. Fue un shock; no sabía qué hacer ni a dónde ir”, recordó.

Se desvinculó de la empresa, fue a cobrar la indemnización y le descontaron $12 millones de cuota alimentaria

Desesperada, la mujer se comunicó con un amigo fiscal que la orientó para presentar la denuncia en la Fiscalía N.º 8 de Berazategui. “La atención fue excelente, actuaron de inmediato. En 48 horas ya lo habían identificado y detenido. Fue un alivio, aunque también quedó el miedo de no saber hasta dónde había llegado con otros chicos”, señaló.

El modus operandi del agresor

Según la denuncia, el contacto comenzó en TikTok, luego pasó a WhatsApp y finalmente al videojuego. El acusado se hizo pasar por un niño de la misma edad que la víctima para ganarse su confianza.

Incluso, utilizaba un método para que el material enviado fuera eliminado con una palabra clave: “Le decía que escribiera ‘Pepe’ para borrar los mensajes”, contó la madre.

La mujer admitió que, en su desesperación, cometió un error: “Contesté desde mi celular para saber si seguía activo. Después entendí que lo mejor era no hacerlo, pero esa prueba fue fundamental para que lo rastrearan”.

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Eleonora subrayó la importancia de hablar con los hijos sobre lo que ocurre en internet: “Mi hijo no me lo hubiera contado, porque para él no estaba mal. Creía que era parte de un juego. Si yo no encontraba el teléfono ese día, esto seguía”.

Riesgos y prevención

Especialistas en grooming advierten que los niños suelen ocultar estas situaciones por miedo o culpa. Cambios en la conducta, aislamiento o bajo rendimiento escolar pueden ser señales de alerta.

Organizaciones que trabajan en prevención remarcan que el grooming es un delito que avanza rápido y que los acosadores saben manipular a los chicos, muchas veces extorsionándolos con la difusión de imágenes.

Fin del viaje: lo frenaron en un control en la Ruta 3 y no pudo explicar por qué llevaba 96 mil dólares

Eleonora resaltó que todo ocurrió en un contexto familiar cotidiano: “No es que estaba solo o encerrado. Le pasó en casa, adelante de todos. Quiero contar lo que vivimos para que otros padres estén atentos y sepan que esto le puede pasar a cualquiera”.

Roblox y los peligros detrás del juego

Roblox es uno de los videojuegos más populares entre niños y adolescentes. Está disponible en consolas, celulares, tablets y computadoras, y permite crear y jugar en distintos mundos virtuales. Aunque tiene medidas de seguridad, no exige una verificación estricta de la edad de los usuarios, lo que lo convierte en un terreno fértil para acosadores que se hacen pasar por menores.

Además, el sistema funciona con una moneda virtual llamada Robux, que puede comprarse con dinero real o a través de billeteras digitales. Muchos niños piden Robux como regalo en cumpleaños o festividades, lo que aumenta la presión por conseguirlos en línea.

Incautaron una impresionante plantación de marihuana en Balsa Las Perlas

En este contexto, especialistas aconsejan a las familias dialogar con los hijos, supervisar su uso de internet y advertirles sobre extraños que intenten establecer contacto.