Un alarmante episodio de violencia sacudió este miércoles por la mañana la escuela pública Marcelino Blanco de La Paz, Mendoza, cuando una alumna de 14 años ingresó armada a la institución, generando momentos de pánico y conmoción entre toda la comunidad educativa.

La menor, estudiante de segundo año de la escuela secundaria, protagonizó una situación crítica que aún está siendo investigada por las autoridades y que dejó a alumnos y docentes en estado de shock.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO: BULLYING, DISCUSIÓN Y CAOS

Según relataron testigos presenciales, el episodio comenzó poco después de las 9:30, cuando los estudiantes estaban reingresando a las aulas tras el primer recreo. Una alumna, hasta ese momento descrita por sus compañeros como “callada y con pocos amigos”, tuvo un intercambio hostil con uno de sus compañeros, quien habría realizado un comentario ofensivo contra ella.

Fue en ese momento que la menor reaccionó sacando un arma de fuego que llevaba oculta entre sus pertenencias, y apuntó directamente contra el alumno, profiriendo una amenaza: “A vos te voy a matar”.

El momento causó un impacto inmediato en quienes la rodeaban, generando un estado de petrificación y miedo entre los adolescentes que presenciaron la escena. Según los relatos, la alumna armada se desplazó hacia el patio buscando a la profesora Raquel, a quien exigía presenciar para “negociar”, según palabras de la misma joven. Fue ahí cuando disparó al menos dos veces al aire, sembrando aún más terror en todo el colegio.

IMPACTANTE OPERATIVO EN EL COLEGIO

La acción de la menor desató una rápida reacción en el resto del alumnado. Varios testigos aprovecharon para grabar los momentos previos y durante el incidente con sus celulares, capturando imágenes de la estudiante caminando sola por el patio, observando los pasillos y efectuando los disparos. Mientras tanto, los demás alumnos buscaron refugio y alertaron a los adultos sobre la grave situación.

Luego del primer impacto, la menor se atrincheró en una de las aulas de la escuela, extendiendo la tensión y el miedo dentro del establecimiento. Mientras se encontraba dentro del aula, mantuvo la demanda de la presencia de la docente, aparentemente para dialogar y negociar, lo que añadió una compleja dimensión a la crisis.

En respuesta a la situación de riesgo, se desplazaron rápidamente hacia la escuela representantes del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), junto con personal policial especializado. La intervención estuvo bajo la supervisión directa de la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, y contó también con la presencia de autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

La actuación conjunta entre mediadores, fuerzas del orden y funcionarios fue crucial para contener la crisis y garantizar que ninguna persona resultara herida, logrando a las pocas horas controlar la situación y dialogar con la menor.

La adolescencia que protagonizó este lamentable hecho es hija de un comisario retirado de la Policía de San Luis y, además, tiene vínculos familiares directos con el intendente de La Paz, Fernando Ubieta. En declaraciones al Canal 7, el intendente confirmó el parentesco familiar: “Todos los Ubieta en La Paz somos familiares. El padre de esa chica es primo tercero mío y obviamente nos conocemos. Estoy acá con él, con el padre y la madre. Están sorprendidos como todos”, expresó.

Desde el Hospital Público de La Paz, el director Gustavo Pinto confirmó que la mayoría de los alumnos afectados por el incidente fueron atendidos por cuadros de nerviosismo y ansiedad. Ninguno requirió atención médica por heridas graves, aunque varios fueron derivados para recibir contención emocional. Posteriormente, muchos fueron retirados del centro escolar por sus padres.

Con información de Los Andes, editada y redactada por un periodista de ADNSUR