Este pasado domingo por la madrugada, un trágico accidente vial en Puerto Madryn se cobró la vida de un bebé de apenas un año y cuatro meses.

Su padre, que conducía un Renault Kangoo con un nivel de alcohol en sangre casi cuatro veces superior al permitido por la ley, perdió el control del vehículo en la rotonda de la avenida del Trabajo.

El pequeño salió despedido del interior de la camioneta y falleció en el acto al ser aplastado por la estructura del vehículo. El episodio conmocionó a la ciudad y movilizó el pedido de justicia tanto de familiares como de vecinos.

ESTABA BORRACHO, VOLCÓ Y MATÓ A SU HIJO

El siniestro ocurrió en un punto de alto tránsito de Puerto Madryn, donde la imprudencia y el exceso de alcohol en la conducción tuvieron consecuencias fatales. Según confirmaron autoridades de Tránsito, el padre del niño tenía entre 1,9 y 2,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

La pérdida de control de la Renault Kangoo en la rotonda provocó que el menor fuera expulsado violentamente del vehículo. Personal policial acudió rápidamente al lugar y detuvo al hombre, que fue trasladado a la Comisaría Segunda a disposición de la justicia local.

El nivel de alcohol en sangre detectado refleja una grave irresponsabilidad por parte del conductor, poniendo en riesgo no solo su vida, sino especialmente la del pequeño que se encontraba bajo su cuidado.

EL DOLOR DE LA MAMÁ DEL BEBÉ Y EL PEDIDO DE JUSTICIA

El impacto de la tragedia trasciende lo policial y lo legal para convertirse en un profundo sufrimiento familiar. La madre del niño publicó un desgarrador mensaje en redes sociales donde expresa su dolor y exige responsabilidad. En su escrito, la mujer manifestó la pérdida irreparable y la violencia de que quien debía proteger a su hijo haya sido el causante del desenlace fatal:

“Nos arrebataron el tiempo, hijo; solo pido que no hayas sufrido. Lamento que la persona que tenía que guiarte, aconsejarte y enseñarte a jugar a la pelota fuera la persona que nos separó para siempre. No tengo palabras, hijo, más que perdón. Perdón por ese papá que te di.”

En otro fragmento, describió los momentos más tiernos y cotidianos con el pequeño, llenos de amor y nostalgia: “Me toca despedirte, hijito; no sé por qué a nosotros, hijo, por qué esto, eras tan solo un bebé de 1 año y cuatro meses, no llegabas ni a los 2… Mamá te ama para siempre, mamá promete no olvidarte, no dejaré de pensarte, hijo, no dejaré de pensar en cómo hubiese sido nuestra vida. Me quedo con la hermosa forma de amar que nos tuvimos, me quedo con esos besos, esos ‘maaaaa’ a la distancia donde solo eran gritos para reír…”, señaló.

Finalmente, la madre lanzó un fuerte pedido de justicia a la sociedad y al sistema judicial: “Gente, pido justicia por mi hijo, porque mi hijo no fue herido en un choque ni matado por una enfermedad, a mi hijo lo MATÓ SU PAPÁ!”, cerró.

Este episodio reabre el debate sobre los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol y la necesidad de reforzar campañas de prevención y control vial en la provincia para evitar futuras tragedias.