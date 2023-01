"¿Sabés quien soy yo?”: Escracharon a un comisario que quiso sacar "chapa" para evadir un control

Un comisario de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires intentó “chapear” ante un oficial que, en un control vehicular constató que circulaba en un auto con la chapa adulterada, y se hizo viral a través de las redes sociales.

El hecho sucedió en cercanías del Parque Saavedra y mediante un video, se puede observar que al comisario se lo detuvo por circular con la patente de su vehículo cortada sin dejar ver el dominio en forma correcta.

Al acercarse el uniformado al infractor, el jefe policial le dijo: “Sabés quién soy yo", en su intento de “chapear” con su cargointentando “chapear” con su cargo, añadieron.

El comisario estaba cometiendo una infracción a la Ley Nacional de Tránsito, que establece entre los requisitos obligatorios para circular que los vehículos deben tener las placas de identificación de dominio con las características y en los lugares indicados, que deben ser legibles y sin ningún tipo de aditamentos.

En el video que grabó la cámara del policía, se deja ver el momento exacto en el que el conductor del auto que presentaba una falla en la patente le comenta al policía que no puede ser que él no lo reconozca, y que le prestara su handy para poder comunicarse con la comisaría en la que trabajaba el efectivo.

"¿No me conoce a mí?", "Por qué no me prestás el handy?, "¿Usted de qué comisaría es?", "Es una falta que usted no me conozca", "Yo no me estoy quejando de su accionar, lo único que le estoy diciendo es que es una falta que usted no me conozca", fueron las palabras del conductor que fue detenido con su vehículo por unos minutos.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidió la suspensión de la licencia de conducir del comisario inspector de la Policía de la Ciudad.