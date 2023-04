“¿Qué me la venís a boquear": Discutió con su vecino por la basura, le dio una paliza y lo mandó al hospital

El pasado sábado, dos vecinos de la localidad de Caseros, partido de Tres de Febrero, discutieron por el lugar donde uno de ellos tira la basura y todo terminó de la peor manera: uno está internado en terapia intensiva tras enfrentarse a golpes de puño.

Toda la escena quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar, y en los videos no sólo se ve cómo se trenzan a golpes y el que se lleva la peor parte, Rodrigo, el dueño de la casa, quedó inconsciente, sino que se escuchan en todo momento los gritos desesperados de los otros vecinos para que le deje de pegar en el piso.

La discusión se dio por la noche, cuando el joven vuelve de pasear a sus dos perros cerca de las ocho de la noche y ve cómo un vecino de otra vivienda arroja la basura en la puerta de la suya. Luego de recriminarle lo que hacía, Rodrigo ingresa y el otro joven lo empieza a insultar y a desafiarlo: "¿Vos vivís acá, cuál es el problema? Yo la tiro acá a la basura. ¿Qué te importa lo que hago? Abrime la puerta, dale, salí a pararte de manos, salí porque te mato", le dice desde el otro lado de la puerta.

Conmoción: un camión dio marcha atrás, atropelló y mató a un nene de 2 años

"¿Qué me la venís a boquear, qué te importa donde vivo, cuál es tu problema? Me la venís boqueando desde la esquina", le dice. La pelea verbal siguió varios segundos hasta que el dueño de la casa entra a dejar a sus mascotas y sale a pelearse a trompada limpia. Cuando lo toma del cuello y lo tira al piso, se ve cómo cae con su cabeza sobre el cordón de la vereda y queda inconsciente.

Allí se ve cómo el otro hombre aprovecha la situación y le da al menos diez trompadas en la cara, mientras los vecinos le gritan que deje de golpearlo porque ya no reaccionaba. Antes de terminar con la agresión, le pega una patada. "Se me vino a hacer el piola, me vino a pegar, me golpeó primero", les grita a los vecinos que le reclamaban que deje de golpear al hombre porque estaba desmayado.

Puerto Madryn: vecinos del Parque Ecológico El Doradillo pidieron más seguridad por delitos en la zona

Por los golpes sufridos en su cabeza, el dueño de la vivienda terminó internado. El agresor fue notificado por la Comisaría N°1 de Tres de Febrero sobre la causa que se abrió en su contra por lesiones leves.

Rodrigo, fue trasladado a un hospital de la zona en donde tuvieron que hacerle todos los estudios correspondientes para descartar cualquier tipo de daño cerebral. Según contó en "Nosotros a la Mañana", sufrió una fuerte lesión en la cabeza, de la cual ya se está recuperando, luego de varios días en terapia intensiva, y este jueves deberán operarlo de una fractura en la nariz.

El joven dijo que los problemas vienen de hace tiempo, ya que el agresor es un conocido de una vecina del edificio: "Están todo el tiempo drogándose, es una situación insostenible. Todos los días el tipo se parece y toca todos los timbres del portero buscándola”, cerró.