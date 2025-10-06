El asesinato de Ariel Nicolás, el vendedor ambulante atacado a tiros frente a una estación de servicio del centro de Comodoro, generó una fuerte conmoción en la ciudad petrolera y en la provincia de Buenos Aires, de donde era oriundo el joven de 25 años.

Al mensaje publicado por su pareja y el desgarrador testimonio de su papá, se sumó una sentida despedida de Sebastián Cortez, amigo de la familia de Ariel, quien destacó su esfuerzo por salir adelante y lamentó que sus proyectos hayan quedado truncos por un violento ataque que por el momento no tiene sospechosos detenidos.

“Hoy escribo con el corazón desgarrado, porque asesinaron a Ariel Nicolás, el hijo de un amigo que para mí es como un hermano. Con su familia compartimos la vida desde que éramos chicos: vacaciones, sueños, lucha. Siempre fuimos uno solo. Ariel creció entre nosotros, y verlo convertirse en un joven trabajador, honesto, lleno de vida, fue una de esas cosas que llenan de orgullo aunque no lleves su sangre”, remarcó Sebastián, vecino de Ciudad Evita, en el municipio bonaerense de La Matanza.

El amigo de la familia también remarcó el esfuerzo del joven por progresar. “Hoy, en esta sociedad que muchas veces discrimina y excluye a quienes no nacieron con privilegios, Ariel ya no está. Un hijo, un amigo, un hermano, un pibe de apenas 25 años, vendedor ambulante, fue asesinado en Comodoro Rivadavia mientras simplemente acostumbraban a cargar agua para el mate. ¿Qué clase de país permite que un joven así muera de esta manera?”, se preguntó.

En la misma línea, agregó: “Ariel no era parte del problema. Ariel era parte de la esperanza. Pero el sistema le falló: no lo protegió, no le dio las oportunidades que merecía, y ahora ni siquiera le garantiza una despedida digna. Su familia está pidiendo ayuda para poder trasladar su cuerpo a Buenos Aires, porque ni en la muerte se les hace fácil”. Horas más tarde, los allegados de la víctima confirmaron que habían conseguido el dinero para trasladar el cuerpo.

Sebastián pidió tomar conciencia sobre el crecimiento de la violencia y la discriminación. “Es urgente que empecemos a mirar a los que luchan desde abajo con otros ojos. Basta de estigmatizar la humildad. Basta de mirar para otro lado cuando los más vulnerables son los que más sufren la violencia, la exclusión, y el olvido. Hoy lloramos a Ariel, pero también gritamos por justicia. Porque su vida valía, y su muerte no puede quedar como una estadística más”, sostuvo.

Por último, concluyó: “Y a quienes aún no despertaron, los invito a reflexionar. Porque esto no debería volver a pasar. Hoy, además de llorarlo, elijo levantar la voz. Por él, por su familia, por todos los que siguen creyendo en un futuro más justo”.