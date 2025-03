Mientras la Justicia investiga las circunstancias del crimen de Pedro Segundo Quilodrán, el peón rural asesinado mientras trabajaba arreando caballos salvaje en una estancia de Ricardo Rojas, el hijo de la víctima lo despidió con un desconsolado mensaje en las redes sociales.

“¿Por qué te mató, papi? ¿Por qué a vos? No te metías con nadie papito. Estuve esperando tu mensaje, tu llamada y que me digas ‘mirá hijo, todas las yeguas qué encerré’. Te voy amar y extrañar toda la vida pa, me dejaron con un dolor inmenso, quedé vacío sin vos. Quiero darte un último abrazo, un último beso. No puedo seguir sin vos”, publicó “Pedrito” Quilodrán en su perfil de Facebook.

Quién era el peón rural que murió tras recibir un disparo en una estancia de Chubut

El joven, oriundo de Santa Cruz y actual vecino de Comodoro, apuntó contra el detenido por la muerte del peón rural, un hombre de 66 años que confesó la autoría del crimen y dijo que disparó accidentalmente su carabina calibre 22. “Nosotros nos vamos a encargar de esa maldita persona que te sacó la vida, papi”, afirmó.

A pesar de la versión del detenido, la fiscal del caso, Andrea Vázquez, afirmó que no se trató de un accidente. "Tuvo intención y voluntad de matarlo con total indefensión de la víctima ya que fue en el medio de la nada y ni siquiera estaban cerca del casco de la estancia”, afirmó la funcionaria judicial en diálogo con Jornada.

"Fui yo": qué se sabe sobre la muerte del peón rural que recibió un disparo mientras trabajaba en una estancia

Por último, el joven señaló: “Seguí en el cielo corriendo unas yeguas, pegando unos gritos con tu perros, agarrando algún puma, jineteando. Gracias por todo, volá alto mi campeón. Tu cencerro y el tropel de tu tropilla, los ladridos de tus perros no se van a callar. Con lágrimas en la pantalla, te escribo esto. Volá alto mi viejo, guíame de una estrella. Te voy a extrañar mucho papito”.

QUÉ SE SABE SOBRE LA MUERTE DEL PEÓN RURAL

El Ministerio Público Fiscal (MPF) detalló que las pruebas recolectadas por la investigación indican que Quilodrán fue contratado junto a otras dos personas para realizar un trabajo de arreo de caballos salvajes, en la zona de la estancia “La Serrana”.

Para realizar esa tarea, Quilodrán utilizaba una moto para el trabajo de traslado de animales. El domingo 16 de marzo, aproximadamente a las 18.30, fue la última vez que sus compañeros lo vieron en ese sector.

Murió un trabajador rural en una estancia de Chubut: un hombre confesó que accidentalmente le disparó

Luego de realizar una primera búsqueda, a la medianoche los trabajadores rurales regresaron a la estancia, ya que pensaron que Quilodrán habría optado por quedarse a descansar en algún puesto del campo.

Al día siguiente, en una nueva recorrida por la estancia “La Fuencisla”, divisaron la moto tirada en el suelo y a su lado el cuerpo de la víctima. Mientras la Policía trabajaba para preservar la zona, se presentó una persona que manifestó ser el autor del asesinato. “Fui yo”, aseguró, según detalló el MPF. En consecuencia, se dispuso su detención y traslado a la dependencia policial.

Chubut: violó a su hija durante 15 años, lo sobreseyeron con un insólito argumento y finalmente fue condenado

La fiscal Vázquez dio instrucciones a la procuradora Luciana Coppini y el funcionario Alexis Ubilla, para que soliciten al juez Ariel Quiroga la autorización de órdenes de allanamiento y requisa en la vivienda del sospechoso.

Los investigadores esperan los resultados de la autopsia para avanzar con la causa. En los primeros exámenes del cuerpo, realizado por el personal de criminalística de la fiscalía, se estableció que la víctima presentaba orificios en la sien, pómulo y cuello.