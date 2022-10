"¿Por qué no lo cuidaron?": El dolor del padre del nene que murió atropellado durante una excursión

Los alumnos de la Educación Secundaria Nº 54 de San Francisco Solano del partido bonaerense de Quilmes se encontraban de excursión en la Reserva Ecológica de la Ciudad de Buenos Aires, cuando uno de sus estudiantes fue atropellado por una camioneta y murió en el acto.

La víctima tenía 13 años, y fue atropellado por un conductor de 20 años que manejaba una camioneta. El accidente ocurrió después de las 14:00 de este miércoles en la Avenida de los Italianos al 600

"A las 13 nos mandó foto mi hijo que estaba disfrutando un montón, a las 16 me fueron a buscar mi esposa llorando en el auto de una directora. De la escuela no nos dijeron nada. Llegamos a la comisaría y después el jefe de la Policía nos contó que un auto lo atropelló y lo mató al instante", contó destruido por la situación Alberto, el padre de Thiago Samuel Corpus.

Abusó de una mujer en la calle, la policía lo detuvo y se tiró al río esposado para escapar

Asimismo, el hombre remarcó que "viajamos una hora que mi hijo estaba sin vida y los directores no nos dijeron nada" y denunció que "yo les entregué vivo a mi hijo y no me lo cuidaron". Además, Alberto explicó que "fuimos directamente a la comisaría a hacer los papeles y nos mandaron para acá. Quiero justicia para mi hijo, por qué no lo cuidaron, mi único hijo varón. En una excursión, él estaba contento de ir".

Apareció calcinado el cuerpo del joven buscado desde el domingo en Chile

Hasta el momento, lo que se supo fue que en la excursión que realizaron los alumnos del colegio 54 de San Francisco Solano a la Reserva Ecológica había 39 estudiantes y algunos maestros. Asimismo, algunos allegados a la familia explicaron que no se habría realizado un cordón para que los menores cruzaran y Thiago se habría quedado atrás cuando todos lo hicieron.