"¿Me venís a buscar?": Le pidió ayuda a su amiga antes de ser asesinada pero nunca llegó

El hecho fue descubierto alrededor de las 20.45 en una unidad de un complejo de departamentos ubicados en Falucho al 200, entre avenida Hipólito Yrigoyen y Olavarría, en el mencionado distrito situado a unos 210 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

A raíz del llamado, inmediatamente el SAME y personal policial se dirigieron al domicilio de la calle Falucho, entre Olavarría y el Acceso Hipólito Yrigoyen. Él mismo, se trata de un departamento de la planta alta, ubicado en la parte de atrás del complejo habitacional

En el lugar, se hallaron dos personas sin vidas identificadas como Ramiro Anchordoqui de 48 años y María Noel Orozco de 39 años. Los cuerpos se encontraban en la habitación del departamento y ambos con heridas de bala. Rápidamente se dio aviso a la Fiscalía y a la Policía Científica para que realicen las pericias correspondientes. En los trabajos preliminares, intervino la Unidad Fiscal de Investigación N° 11 de Chacabuco a cargo de Fernanda Sánchez que caratuló el hecho como femicidio seguido de suicidio.

Previo a su muerte, la victima alcanzó a mandarle mensajes a una amiga para que la fuera a buscar, sin imaginar el fatal desenlace de la noche. Entre las 4.39 y las 4.46, le escribió a una amiga D.L., que los leyó al día siguiente: “¿Me venís a buscar? Vos ya sabés que estoy triste. Hoy la pasé peor que nunca”, tipeó la víctima desde la vivienda de su pareja.

“Acabo de morir acá en lo de Ramiro porque es lo único cerca. El desprecio que sentí toda la noche. Por favor, ¿me podés venir a buscar? Veniiii. Estoy llorando. Y no me voy porque no puedo encarar la calle”, añadió María Noel.

Apenas una hora y media más tarde, el hombre le disparó en el cuello a la mujer, que tenía tres hijas de 13, 19 y 20 años.

La autopsia reveló que Anchordoqui le disparó a María Noel y luego se pegó un tiro en la cabeza. Había rastros de golpes en el cuerpo de la mujer, antes de ser asesinada. En las uñas de María Noel se encontró piel del agresor, por lo que los investigadores manejan la hipótesis de que la mujer intentó defenderse.