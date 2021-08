Mauricio DAlessandro es el abogado de Stefania Domínguez, la empresa chubutense amiga de la Primera Dama que participó del polémico festejo de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos. “A ella le dijeron que era un festejo íntimo”, declaró y desmintió que su defendida haya difundido las fotos de la celebración.

Domínguez tiene 31 años y en los últimos días estuvo sindicada como la invitada que filtró las fotos del cumpleaños de su amiga Fabiola Yáñez, que desató una fuerte polémica porque se violó las restricciones sanitarias impuestas para este tipo de reuniones sociales dispuestas por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, quién también participó del festejo.

DAlessandro argumentó que "la palabra textual que le dijeron a ella era un festejo íntimo. Ella sabía que iba a una fiesta íntima, a una cena como había ido varias veces. Claramente sabía que eso no estaba permitido”, admitió en diálogo con el programa “Una vuelta más”, que se emite por TN.

Y explicó que “está arrepentida” de lo sucedido, según dijo el conocido abogado, quien además reveló las razones por las que se quedó en el cumpleaños de Yáñez pese a saber que no era correcto por la cantidad de gente.

“Ella me dijo que llegó a la cena y cuando llegó se encontró con que había más gente de lo que ella pensaba. Le dije: ¿Por qué no dijiste me voy porque hay mucha gente? Me miró y me dijo: 'Escuchame, estaba en Olivos, era el presidente y soy una persona del interior que era la segunda vez que llegaba a Olivos. ¿Le voy a decir al Presidente me voy porque ustedes son muchos?'”, contó

LA FOTO

Sobre que su cliente habría sido quien difundió las fotos del encuentro. DAlessandro señaló que “la foto se puede saber de dónde viene porque hay trazabilidad digital”, indica Clarín.

“La primera foto no sé, no la tenía mi cliente en el teléfono. Sí tengo la teoría de qué pasó acá. Había 10 personas que iban por primera vez a Olivos. Llegaron, se juntaron, tomaron un café, una bebida y se tomaron fotos. Los 10, porque eran 10 amigos. Los diez tienen a la mamá, la tía Tota, un primo, la pareja, etc. Le mandaron la foto a cada uno de ellos. Eso lo mandaron, naturalmente”, indicó.

Asimismo, afirmó que su clienta y Fabiola Yáñez “no están peleadas” ya que "ninguno de los que fueron a la cena tiene nada para reprocharle a Fabiola, y Fabiola menos a ellos”, subrayó.