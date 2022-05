Una dominicana en Comodoro: “Cuando llegué encontré todo más barato y me dije: acá sí se pude vivir”

Carmen Deuca nació en República Dominicana, y la amistad con una familia argentina que vacacionaba en Punta Cana hizo que considerara viajar a Buenos Aires. Cuando lo hizo, tuvo que dejar a su bebé allá, pero algunos años después cuando surgió la posibilidad de venir a Comodoro -en 2011- ya lo hizo con hija... y aquí se quedó. Escuchá su historia en este episodio de "Yo me quedé en Comodoro", el podcast de ADNSUR.

¿Y por qué no te venís a probar a Buenos Aires?, le dijo una amiga argentina. Los frecuentes viajes de esa familia a Punta Cana, cerca de la ciudad donde Carmen nació, hicieron que poco a poco se formara una amistad.

"Yo en eso momento no viajé, porque estaba embarazada, pero luego me fui a Buenos Aires y trabajé en una tienda que vendía ropa de cuero, hasta que la curtiembre cerró y tuvieron que cerrar", cuenta.

Recuerda que cuando viajó a Buenos Aires tuvo que dejar su hija con su mamá, en República Dominicana. "Lo más fuerte, siempre, es tener que dejar a tus hijos", reconoce.

Comodoro, como destino, se le presentó por casualidad a través de un cliente del local donde ella trabajaba. "Me escribió porque necesitaba un arreglo en una prenda de cuero y le dije que habíamos cerrado, y que estaba sin trabajo, y él era de Comodoro y me dijo 'por qué no te vienes'".

Pero ese viaje, ya más al sur, lo iba a hacer junto a su hija, a quien fue a buscar a República Dominicana "y ya nunca más nos separamos", cuenta... aunque se ríe al confesar que ahora, que es adolescente -tiene 14 años- ya no quiere "ir para todos lados conmigo".

"Yo llegué acá y todos me miraban y yo no entendía por qué... Claro, se ve que en esos tiempos no había tantos negros acá, chicas de color no veían... Yo caminaba por el centro y todos me miraban... Y me tocó una vez que una señora me preguntó '¿te puedo tocar? porque juego a la lotería, a ver si me gano algo'", recuerda entre risas, y asegura que en seguida la ciudad le abrió sus puertas y que ahora "ya soy parte del folclore"

Cuenta que cuando vio la ciudad por primera vez le encantó que estuviera junto al mar, pero que no pensó que el agua era tan fría hasta que se metió en ella un verano. Y que le sorprendió la costumbre del mate y del asado. "Nosotros no somos de comer tanta carne, porque no producimos carne... Cuando llegué me encontraba todo barato y me dije 'acá si se puede vivir'", relata.

Conocé su historia en este episodio de "Yo me quedé en Comodoro", el podcast de ADNSUR.

