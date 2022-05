Un casamiento en Europa y un “flechazo” con un comodorense: la croata que eligió vivir en la “ciudad del viento” por amor

La mejor amiga de Bárbara se casó en 2014 y ella fue la madrina de bodas. Un primo del novio, un extranjero, asistió al casamiento y el flechazo fue inmediato. Ella estaba estudiando abogacía pero pronto lo dejaría para seguir a ese comodorense con raíces croatas a la Patagonia. Escuchá su historia en este episodio de Yo me quedé en Comodoro, el podcast de ADNSUR.

Si no tenés #Spotify, escuchalo acá

Bárbara Klarič nació en Croacia en 1992 y vive en Comodoro hace 8 años. Una enorme sonrisa ilumina su rostro cuando cuenta cómo fue a dar a esta ciudad del sur argentino.

"Es una historia de amor... nos conocimos en Croacia. en el casamiento de mi amiga, que se casó con un primo lejano de quien ahora es mi esposo: él fue al casamiento y nos enamoramos; fue amor a primera vista", relata.

Este jueves cortan la luz en varias zonas de Comodoro

Cuenta que el romance tuvo que continuar a la distancia cuando él regresó a Comodoro, hasta que -no mucho tiempo después- ella decidió viajar.

"Comodoro fue completamente distinto a lo que me imaginaba, una ciudad en la costa atlántica pero en Patagonia, que es otra cosa. Los primeros años me costó acostumbrarme al viento, pero ahora ya está, ¿hay viento?... bueno, no pasa nada"

A lo que aún no puede acostumbrarse completamente es a la impuntualidad. Cuenta que en Croacia si alguna reunión es a las 10, todos se aseguran de llegar unos 15 o 10 minutos antes, para que comience al horario indicado... y acá recién la gente llega sobre la hora o varios minutos más tarde.

Una mujer de Comodoro sufrió un confuso episodio en la "Keipon Fest" de Dolavon e investigan si fue abusada

Confiesa que ama las playas, la cantidad que hay cerca de Comodoro y que "son todas distintas", que el paisaje y los cerros "tienen una energía especial" y que Rocas Coloradas le parece "un lugar único en el mundo"

"Lo que me llamó la atención es que acá no importa si conocés a una persona, si es la primera vez que la ves: te abrazan y te dan un beso", menciona, divertida, y se vuelve a reírse cuando cuenta la primera vez que tomó un mate.

¿Qué es "Yo me quedé en Comodoro"?

"Yo me quedé en Comodoro" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer la historia de aquellos que llegaron desde otros países y eligieron a esta ciudad para construir su vida.

Le robó el celular a una censista en Comodoro pero fue detenido porque rastrearon la señal

Comodoro puede ser muchas cosas... Para algunos es su cuna y su hogar, para otros la plataforma para volar... También están ellos, los que llegan y hacen de esta ciudad su lugar en el mundo. Historias de extranjeros que eligieron quedarse en Comodoro.

Te invitamos a escuchar todos los episodios publicados de "Yo me quedé en Comodoro" y a suscribirte para no perderte ninguno, en la platafoma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.